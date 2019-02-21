Марсоход и робот-пожарный. Показываем экспонаты выставки технического творчества в Минске

14 февраля один из залов Минского государственного дворца детей и молодёжи преобразился. Техническое конструировние, робототехника, радиоэлектроника – далеко не полный список секций, в которых представлены проекты подрастающего поколения. К слову, самому юному изобретателю всего 7.

По словам организаторов, с каждым годом интерес детей к техническому творчеству растёт. Результат налицо. На выставке представлен проект учащегося 91-ой школы города Минска Валерия Попова. Юноша собрал и запрограммировал робота-сортировщика, который подобно автоматическому конвейеру распределяет предметы по их свойствам: весу, цвету, светоотражаемости.

А вот и автор следующей работы. За свои 13 уже успел создать не только криптоёлку, но личный марсоход.

Дмитрий Максимук, участник выставки технического творчества:

После победы мне захотелось сделать новый проект. Мы его сделали за полгода. Идея задумывалась: исследовать, как будет себя вести 3D-печать в условиях Марса. Сейчас он может только ездить. Мы будем делать так, чтобы он смог летать и даже плавать.