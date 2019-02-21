Марсоход и робот-пожарный. Показываем экспонаты выставки технического творчества в Минске

Робот-сортировщик, марсоход, корабли и военные самолёты. На выставке технического творчества представлено свыше 300 уникальных экспонатов, сделанных руками школьников.
Робот-сортировщик, марсоход, корабли и военные самолёты. На выставке технического творчества представлено свыше 300 уникальных экспонатов, сделанных руками школьников.
14 февраля один из залов Минского государственного дворца детей и молодёжи преобразился. Техническое конструировние, робототехника, радиоэлектроника – далеко не полный список секций, в которых представлены проекты подрастающего поколения. К слову, самому юному изобретателю всего 7.
По словам организаторов, с каждым годом интерес детей к техническому творчеству растёт. Результат налицо. На выставке представлен проект учащегося 91-ой школы города Минска Валерия Попова. Юноша собрал и запрограммировал робота-сортировщика, который подобно автоматическому конвейеру распределяет предметы по их свойствам: весу, цвету, светоотражаемости.
А вот и автор следующей работы. За свои 13 уже успел создать не только криптоёлку, но личный марсоход.
Дмитрий Максимук, участник выставки технического творчества:
После победы мне захотелось сделать новый проект. Мы его сделали за полгода. Идея задумывалась: исследовать, как будет себя вести 3D-печать в условиях Марса. Сейчас он может только ездить. Мы будем делать так, чтобы он смог летать и даже плавать.
А вот и робот-пожарный – результат трёхмесячной работы 12-летнего школьника. С его помощью человек способен дистанционно устранить очаги возгорания на атомных электростанциях.
Усама Альханакта, участник выставки технического творчества:
Мне нравится делать что-то полезное для людей своими руками. В основу конструкции входят колёса, огнетушители, камера с поворотной платформой и силовой блок.
Вдохновляет юных изобретателей и открытие во Дворце инновационной лаборатории, где под руководством педагогов можно воплотить свои самые смелые мечты и фантазии. Например, напечатать детали к проекту на 3D-принтере.
Также в рамках выставки педагоги лучших ВУЗов страны смогут поделиться опытом и профессионализмом с юными изобретателями.