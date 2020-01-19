«Оказывается, очень хорошая штука. Ставишь сюда мешок добычи и повёз». Как пенсионер ездит на моноколесе по Минску

Анастасия Макеева, корреспондент:

Минск пересел не только на велосипеды и самокаты, но еще и на моноколеса.

С новым экипажем на «ты» в столице уже двести человек. Самый уважаемый – Александр Алексеевич. В свои 64 он легок на подъем: ездит на мотоцикле, катается на лыжах. А недавно рискнул освоить мобильный транспорт и ни капли не жалеет. Моноколесо разгоняется, как велосипед, до 30 км/ч. Только в разы компактнее.

Александр Воронин, ездит на моноколесе:

Оказывается, очень хорошая штука. С ней можно войти в автобус, метро, магазин, не надо думать, где оставить. Ставишь сюда мешок добычи и повез. Какой вес может выдержать? Александр Воронин:

120 кг.

Стать королем дорог помог тренер Игорь Сущенко. Он активно развивает экодвижение в Минске. Дороги разгружаются, пробок становится меньше. А главное – модная техника подвластна всем возрастам. Игорь Сущенко, тренер-инструктор по моноколесам:

Мы управляем инстинктивно, наклоняясь вперед, моноколесо едет вперед, отклоняясь назад, оно у нас тормозит. Инстинкт самосохранения срабатывает в любом случае, поэтому данный транспорт считается одним из самых безопасных средств передвижения на сегодняшний день. Когда мы разгоняемся свыше указанной скорости, у нас педали начинают задираться кверху и моноколесо не дает нам упасть.

Александр Воронин:

Если с велосипеда падаешь набок, отсюда падаешь носом. На коленях и на локтях у меня щитки есть. Александр Алексеевич «раскусил аттракцион» за полтора часа. Без шишек не обошлось, зато теперь чувствует себя, как супергерой из мультфильма «Утка-робот». Знакомится с охранниками в метро и дает интервью молодежи. Александр Воронин:

Я еду возле своего дома, останавливается гаишник посреди дороги и спрашивает: «Это вы тот самый знаменитый дед?» Я говорю: «Может и тот самый, но почему знаменитый?!»

Есть у райдера и свой рекорд. Дорогу от Комаровки до Ждановичей преодолевает за 50 минут. Под ногами чувствуется каждая плитка, зеленый свет показывает уровень зарядки. К слову, за раз она вытягивает 100 км. Начинка «пешеходной приставки» инженеру не менее интересна. Александр Воронин:

Там аккумулятор, катушки, блок управления и датчики.

Колесить можно круглый год, но метель и гололед лучше объезжать стороной. Есть у моноколеса и свой минус – с него сложно слезть, комфорт затягивает, а мышцы привыкают и уже работают не так интенсивно, как на первых порах. Поэтому уроки физкультуры обязательны в графике моноколесника. Игорь Сущенко:

В Китае, России, Беларуси, Украине – везде эта тенденция набирает большие обороты. У нас есть свое сообщество моноколесников, часто делаем игры по ориентированию с призами и я думаю, что мы скоро будем делать скоростные трассы для того, чтобы люди показывали, на что способно моноколесо.