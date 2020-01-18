Мужчина открыл деревянную шкатулку своего прадеда. Внутри находились реликвии

Мужчина распаковал две деревянные шкатулки, оставшиеся от его прадеда. Процессом распаковки и некоторыми подробностями автор истории поделился в соцсетях.

Прадедом мужчины является Джон Баньон Найт, который родился в 1877 году. Большую часть жизни Джон провёл в тюрьме Ливенворт, поскольку, согласно семейной легенде, Найт был грабителем банка.

Дед автора истории в последний раз видел своего отца в далёком прошлом. Когда Джон пропал, его жена сказала сыну, что его отец умер. Однако спустя долгие годы раздался телефонный звонок, и на том конце провода сообщили, что Найт жив и находился в тюрьме, но поскольку у мужчины поздняя стадия рака, Джона решили освободить.

После возвращения Найт принёс две деревянные шкатулки, которые сам сделал, находясь в тюрьме. Тогда этим изделиям не было уделено особого внимания, ящики просто осторожно завернули в полиэтилен и куда-то убрали.