Мужчина открыл деревянную шкатулку своего прадеда. Внутри находились реликвии
Мужчина распаковал две деревянные шкатулки, оставшиеся от его прадеда. Процессом распаковки и некоторыми подробностями автор истории поделился в соцсетях.
Прадедом мужчины является Джон Баньон Найт, который родился в 1877 году. Большую часть жизни Джон провёл в тюрьме Ливенворт, поскольку, согласно семейной легенде, Найт был грабителем банка.
Дед автора истории в последний раз видел своего отца в далёком прошлом. Когда Джон пропал, его жена сказала сыну, что его отец умер. Однако спустя долгие годы раздался телефонный звонок, и на том конце провода сообщили, что Найт жив и находился в тюрьме, но поскольку у мужчины поздняя стадия рака, Джона решили освободить.
После возвращения Найт принёс две деревянные шкатулки, которые сам сделал, находясь в тюрьме. Тогда этим изделиям не было уделено особого внимания, ящики просто осторожно завернули в полиэтилен и куда-то убрали.
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
В 2019 году, после смерти одного из родственников, эти шкатулки были найдены и переданы родителям автора истории. Было решено заглянуть внутрь.
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
В первой коробке оказались деревянная ложка с какой-то надписью, диадема дочери Найта – Беатрис, зеркальце и фарфоровая фигурка.
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Во втором ящике были фотографии дочери и сына Джона, а также дата – 17 января 1920 года. Ещё там находились кое-какие части для изготовления шкатулок и старый ключ.
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Автор истории отметил, что внутри не оказалось сокровищ, но для него дороже всего воспоминания и семейная история.
Фото: imgur.com/user/jellybeanjelly
Что касается сокровищ, несколько лет назад в Гродно строители нашли коробку с золотыми монетами и драгоценностями. Посмотреть на них можно здесь.