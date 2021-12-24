Психотерапия: за и против. Что пользователи социальных сетей думают по этому поводу?

Сейчас каждый стремится к более осознанной жизни. Поэтому посещение психолога или психотерапевта перестало быть чем-то постыдным, ведь многим это помогает избавиться от детских травм и внутренних зажимов. Однако с появлением такой тенденции и требования к потенциальному партнёру стали выше. Из-за этого всё чаще на сайтах знакомств можно встретить в анкетах парней фразу «Прошёл курс психотерапии».

Пользователь Twitter с ником Ararartie поделился постом, где рассказал, что давно мечтал посетить специалиста и сейчас активно с ним занимается. В ответ на такое признание блогер получил комментарии, где люди отвечали, что такой подход – верный путь к здоровым и гармоничным отношениям.