Психотерапия: за и против. Что пользователи социальных сетей думают по этому поводу?
Сейчас каждый стремится к более осознанной жизни. Поэтому посещение психолога или психотерапевта перестало быть чем-то постыдным, ведь многим это помогает избавиться от детских травм и внутренних зажимов. Однако с появлением такой тенденции и требования к потенциальному партнёру стали выше. Из-за этого всё чаще на сайтах знакомств можно встретить в анкетах парней фразу «Прошёл курс психотерапии».
Пользователь Twitter с ником Ararartie поделился постом, где рассказал, что давно мечтал посетить специалиста и сейчас активно с ним занимается. В ответ на такое признание блогер получил комментарии, где люди отвечали, что такой подход – верный путь к здоровым и гармоничным отношениям.
Некоторые же пользователи не верят, что посторонний человек может разрешить их внутренние проблемы. Например, Василий Сысоев поделился с подписчиками своей историей невзаимной любви, после чего он получил большое количество советов пойти к психологу и закрыть все свои гештальты. Некоторые комментаторы даже делились собственными историями, в которых сеансы со специалистами помогли лучше понять себя. Однако переубедить блогера так и не удалось.
Кто-то считает, что посещать специалиста вовсе не обязательно до или после отношений. Аня Ливинг рассказала, что общение с близкими людьми – важная часть психотерапии, без которой нельзя полностью понять весь свой внутренний мир.
Стоит отметить, что посещения психолога – сугубо личное дело каждого. Важно только одно – ваш комфорт.
Кстати, недавно мы делились тестом, который поможет понять, действительно ли вы счастливы. Ответить на вопросы и узнать результат можно здесь.