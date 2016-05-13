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Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли

13 мая 2016 13:14
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Марианская впадина находится на 11 километров глубже уровня Тихого океана. Это расстояние больше, чем возвышение пика горы Эверест. О Марианской впадине известно немного, так как проникнуть на такое расстояние крайне проблематично.

Проект Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Okeanos Explorer, который был запущен 20 апреля, нацелен на изучение глубоководной среды океана.

Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли-1

В настоящий момент устройство изучает морское дно на 3, 685 метрах ниже уровня моря восточнее Филиппин.

Все действия сопровождены комментарием ученых, некоторых мы можем знать лишь как «Крис» и «Келли». Они работают как в рамках исследовательского проекта, так и за его пределами.

«Мы свернули с намеченного курса, так как перемещались с большими шумами» – пояснила Келли, извиняясь за неполадки навигатора.

Келли описывает свою роль в исследовательском проекте как незначительную: «Я просто указываю на места,  прошу приблизить картинку. Работа монотонная, но зато емкая».

Только за 20 минут трансляции ученые обнаружили и продемонстрировали кадры морской звезды, двух губок, голотурии «невероятного цвета». Также были замечены три вида анемона, донные организмы и меньки. 

Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли-4

Местоположение научно-исследовательского судна можно отследить в режиме реального времени.

Обновления каждого погружения доступны на YouTube и на официальном сайте Национального управления, к ним прилагаются фото и видео. Для самых преданных подписчиков существует и мобильное приложение.

Экспедиция завершится 10 июля.

Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли-7

К слову, в декабре 2014 года ученые Абердинского университета нашли в Марианской впадине новый вид морского слизня. Это существо, обитающее на глубине 8,145 метров, признано самой глубоководной рыбой.

А в 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон основал экспедицию в Марианскую впадину. На подводной лодке «Челленджер» исследователи опустились на 11 километров вглубь желоба.  

Перевод с The Guardian: Светлана Воропай

# калейдоскоп # Наука

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