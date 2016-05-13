Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли
Марианская впадина находится на 11 километров глубже уровня Тихого океана. Это расстояние больше, чем возвышение пика горы Эверест. О Марианской впадине известно немного, так как проникнуть на такое расстояние крайне проблематично.
Проект Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Okeanos Explorer, который был запущен 20 апреля, нацелен на изучение глубоководной среды океана.
В настоящий момент устройство изучает морское дно на 3, 685 метрах ниже уровня моря восточнее Филиппин.
Все действия сопровождены комментарием ученых, некоторых мы можем знать лишь как «Крис» и «Келли». Они работают как в рамках исследовательского проекта, так и за его пределами.
«Мы свернули с намеченного курса, так как перемещались с большими шумами» – пояснила Келли, извиняясь за неполадки навигатора.
Келли описывает свою роль в исследовательском проекте как незначительную: «Я просто указываю на места, прошу приблизить картинку. Работа монотонная, но зато емкая».
Только за 20 минут трансляции ученые обнаружили и продемонстрировали кадры морской звезды, двух губок, голотурии «невероятного цвета». Также были замечены три вида анемона, донные организмы и меньки.
Местоположение научно-исследовательского судна можно отследить в режиме реального времени.
Обновления каждого погружения доступны на YouTube и на официальном сайте Национального управления, к ним прилагаются фото и видео. Для самых преданных подписчиков существует и мобильное приложение.
Экспедиция завершится 10 июля.
К слову, в декабре 2014 года ученые Абердинского университета нашли в Марианской впадине новый вид морского слизня. Это существо, обитающее на глубине 8,145 метров, признано самой глубоководной рыбой.
А в 2012 году режиссер Джеймс Кэмерон основал экспедицию в Марианскую впадину. На подводной лодке «Челленджер» исследователи опустились на 11 километров вглубь желоба.
Перевод с The Guardian: Светлана Воропай