Прямая трансляция с Марианской впадины: поразительные виды самой глубокой точки Земли

Марианская впадина находится на 11 километров глубже уровня Тихого океана. Это расстояние больше, чем возвышение пика горы Эверест. О Марианской впадине известно немного, так как проникнуть на такое расстояние крайне проблематично. Проект Национального управления по исследованию океанов и атмосферы Okeanos Explorer, который был запущен 20 апреля, нацелен на изучение глубоководной среды океана.

В настоящий момент устройство изучает морское дно на 3, 685 метрах ниже уровня моря восточнее Филиппин. Все действия сопровождены комментарием ученых, некоторых мы можем знать лишь как «Крис» и «Келли». Они работают как в рамках исследовательского проекта, так и за его пределами. «Мы свернули с намеченного курса, так как перемещались с большими шумами» – пояснила Келли, извиняясь за неполадки навигатора. Келли описывает свою роль в исследовательском проекте как незначительную: «Я просто указываю на места, прошу приблизить картинку. Работа монотонная, но зато емкая». Только за 20 минут трансляции ученые обнаружили и продемонстрировали кадры морской звезды, двух губок, голотурии «невероятного цвета». Также были замечены три вида анемона, донные организмы и меньки.

Местоположение научно-исследовательского судна можно отследить в режиме реального времени. Обновления каждого погружения доступны на YouTube и на официальном сайте Национального управления, к ним прилагаются фото и видео. Для самых преданных подписчиков существует и мобильное приложение. Экспедиция завершится 10 июля.