Проверяем 8 способов избавиться от икоты

Внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Показываем несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга.
К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств.
Внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Показываем несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга.
К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств.
Съешьте ложку сахара так, чтобы он попал на основание языка.
Причиной икоты – раздраженный блуждающий нерв. Вставьте пальцы в уши. Нерв касается слуховой системы. Проблема должна непременно решиться.
Полоскание. Полощите горло столько времени, сколько понадобится, чтобы избавиться от икоты.
Подышите в пакет, чтобы отвлечь нервную систему. Она бросится избавляться от повышенного уровня углекислого газа.
Съешьте ложку какао-порошка. Это не так уж легко, но икота должна прекратиться.
Бытует мнение, что от икоты можно отвлечься усилием воли. Так что займите ум решением сложной задачи. Например, прочитайте алфавит в обратном порядке.
Попросите вас испугать.
И, наконец, от икоты избавляет долгий и страстный поцелуй.