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Проверяем 8 способов избавиться от икоты

16 февраля 2020 12:18
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Внезапная икота нападала на каждого из нас. И не раз. Ситуация не из приятных. Показываем несколько способов, которые помогут нам избавиться от этого недуга.

К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-1

Съешьте ложку сахара так, чтобы он попал на основание языка.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-4

Причиной икоты – раздраженный блуждающий нерв. Вставьте пальцы в уши. Нерв касается слуховой системы. Проблема должна непременно решиться.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-7

Полоскание. Полощите горло столько времени, сколько понадобится, чтобы избавиться от икоты.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-10

Подышите в пакет, чтобы отвлечь нервную систему. Она бросится избавляться от повышенного уровня углекислого газа.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-13

Съешьте ложку какао-порошка. Это не так уж легко, но икота должна прекратиться.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-16

Бытует мнение, что от икоты можно отвлечься усилием воли. Так что займите ум решением сложной задачи. Например, прочитайте алфавит в обратном порядке.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-19

Попросите вас испугать.

Проверяем 8 способов избавиться от икоты-22

И, наконец, от икоты избавляет долгий и страстный поцелуй.

# Полезные советы # калейдоскоп # Мария Кронда

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