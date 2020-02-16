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На 48 году ушёл из жизни автор саундтрека к сериалу «Бригада»

16 февраля 2020 09:25
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Новости России. В Австралии умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Козырев. 

«Андрей Иванов погиб. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет», – говорится в сообщении Козырева. 

На 48 году ушёл из жизни автор саундтрека к сериалу «Бригада»-1

Фото: facebook.com/djivanov 

По информации Daily Mail, несчастный случай произошёл 15 февраля. Во время плавания нескольких человек подхватили волны. 45-летняя супруга Иванова сломала два пальца и получила ссадины, но была спасена. 47-летний мужчина был обнаружен на камнях в бессознательном состоянии, спасти пострадавшего не удалось. 

Отмечается, что синоптики предупреждали об опасном прибое в субботу на большей части восточного побережья Австралии из-за движения на юг тропического циклона. 

Андрей Иванов известен как один из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. Самый известный саундтрек проекта был записан для телесериала «Бригада». 

# Некролог # калейдоскоп # Андрей Иванов # Михаил Козырев

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