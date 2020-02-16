Будет ли звонить телефон в микроволновке? Три популярных мифа об этом электроприборе

Очистятся ли грязные вещи, если положить их в контейнер с водой и отправить в печь на 10 минут? Правда ли, что микроволновки опасны для здоровья? Будет ли звонить телефон, если положить его в микроволновку? Ответы на эти вопросы дали в программе «Тест». В передаче проверяются мифы, с которыми сталкиваются потребители.

Фото: кадр из программы «Тест»

Вреда для здоровья нет. Микроволновка не выделяет никакой вредной энергии, нет опасного излучения. Это официально подтверждено международными исследованиями. Кроме того, подчёркивается, что будь печь опасна для людей, она попросту не попала бы в магазины. А защитная сетка в дверце нужна, чтобы энергия не распылялась.

И ответ на последний вопрос – находящийся в микроволновке телефон не звонит. Человек, который попытается позвонить на такой мобильник услышит слова «Абонент недоступен». Но если положить уже звонящий смартфон в микроволновку, связь не прервётся.

Напомним, программа «Тест» выходит днём по воскресеньям на «РТР-Беларусь».

Кстати, определённая опасность в микроволновках всё же есть.