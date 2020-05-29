Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра
Многие люди старше 30 лет хорошо знакомы с творчеством знаменитого советского и российского актёра Кирилла Лаврова. Артист до конца жизни руководил театром, участвовал в спектаклях и снимался в фильмах.
Наибольшую популярность Лаврову принесли роли в фильмах «Живые и мёртвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Запретная зона». А более молодому поколению актёр известен ролью Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».
Память о Кирилле Лаврове сохранилась не только в кинокартинах с его участием, но и в его детях. Сергей Лавров стал предпринимателем, а вот Мария Лаврова пошла по стопам отца и выбрала для себя путь актрисы.
Очень похожи на отца. Посмотрите, какими выросли дети Сергея Бодрова
Фото: vk.com/mlavrova65
Мария родилась 14 октября 1965 года в Ленинграде. В 1987 году будущая актриса окончила Ленинградский государственный институт музыки, кинематографии и театра. После этого Лаврова начала служить в местном ТЮЗе.
В 1990 году Мария родила дочь Ольгу от супруга Владимира Семёнова. Девушка тоже решила стать актрисой и служит в театре под названием «Такой Театр» в Санкт-Петербурге.
Фото: vk.com/olya_sun
В 1993 году Лаврова перешла в Большой драматический театр, которым руководил её отец. Там же актриса продолжает выступать и сейчас. В настоящее время Мария задействована в спектаклях «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, «Гроза» А. Островского, «Три сестры» А. Чехова и других.
Фото: vk.com/mlavrova65
Также актриса снимается в фильмах и сериалах. Она известна ролями в кинокартинах «Погоня за прошлым», «Шаманка», «Я подарю тебе любовь», «Ещё не вечер» и других.
Фото: vk.com/olya_sun
Работа часто напоминает Марии об отце. Актриса рассказывала, что Кирилл Лавров любил свою профессию, но работал он больше ради семьи, чтобы иметь возможность обеспечить достойную жизнь своим близким.
Фото: vk.com/olya_sun
Огромную поддержку своей семье оказывает и Николай Дроздов. Мужчина вместе с женой помогает дочери и внукам.
Как выглядят наследники телеведущего – смотрите здесь.