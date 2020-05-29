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Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра

29 мая 2020 14:04
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Многие люди старше 30 лет хорошо знакомы с творчеством знаменитого советского и российского актёра Кирилла Лаврова. Артист до конца жизни руководил театром, участвовал в спектаклях и снимался в фильмах.

Наибольшую популярность Лаврову принесли роли в фильмах «Живые и мёртвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Запретная зона». А более молодому поколению актёр известен ролью Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».

Память о Кирилле Лаврове сохранилась не только в кинокартинах с его участием, но и в его детях. Сергей Лавров стал предпринимателем, а вот Мария Лаврова пошла по стопам отца и выбрала для себя путь актрисы.

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Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра-1

Фото: vk.com/mlavrova65 

Мария родилась 14 октября 1965 года в Ленинграде. В 1987 году будущая актриса окончила Ленинградский государственный институт музыки, кинематографии и театра. После этого Лаврова начала служить в местном ТЮЗе.

В 1990 году Мария родила дочь Ольгу от супруга Владимира Семёнова. Девушка тоже решила стать актрисой и служит в театре под названием «Такой Театр» в Санкт-Петербурге.

Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра-3

Фото: vk.com/olya_sun 

В 1993 году Лаврова перешла в Большой драматический театр, которым руководил её отец. Там же актриса продолжает выступать и сейчас. В настоящее время Мария задействована в спектаклях «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, «Гроза» А. Островского, «Три сестры» А. Чехова и других.

Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра-5

Фото: vk.com/mlavrova65 

Также актриса снимается в фильмах и сериалах. Она известна ролями в кинокартинах «Погоня за прошлым», «Шаманка», «Я подарю тебе любовь», «Ещё не вечер» и других.

Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра-7

Фото: vk.com/olya_sun 

Работа часто напоминает Марии об отце. Актриса рассказывала, что Кирилл Лавров любил свою профессию, но работал он больше ради семьи, чтобы иметь возможность обеспечить достойную жизнь своим близким.

Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра-9

Фото: vk.com/olya_sun 

Огромную поддержку своей семье оказывает и Николай Дроздов. Мужчина вместе с женой помогает дочери и внукам. 

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# Звезды

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