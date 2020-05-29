Дочь и внучка Кирилла Лаврова. Как выглядят наследницы великого актёра

Многие люди старше 30 лет хорошо знакомы с творчеством знаменитого советского и российского актёра Кирилла Лаврова. Артист до конца жизни руководил театром, участвовал в спектаклях и снимался в фильмах.

Наибольшую популярность Лаврову принесли роли в фильмах «Живые и мёртвые», «Мой ласковый и нежный зверь», «Запретная зона». А более молодому поколению актёр известен ролью Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита».

Память о Кирилле Лаврове сохранилась не только в кинокартинах с его участием, но и в его детях. Сергей Лавров стал предпринимателем, а вот Мария Лаврова пошла по стопам отца и выбрала для себя путь актрисы.

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