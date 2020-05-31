Женщина рассказала, как сделать чёрствый хлеб свежим. И её хитрость разошлась по кулинарным группам в соцсетях

Женщина поделилась способом, который помогает превратить чёрствый хлеб или батон в свежую булку. И люди вспомнили, что так поступали ещё их бабушки.

Как сообщает Daily Mail, Джуди объяснила, что её дети любят выпечку, но никогда не едят чёрствые хлеб и батон. Раньше женщина просто каждый день покупала свежее хлебобулочное изделие, но недавно решила попробовать другой способ.