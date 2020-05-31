Женщина рассказала, как сделать чёрствый хлеб свежим. И её хитрость разошлась по кулинарным группам в соцсетях
Женщина поделилась способом, который помогает превратить чёрствый хлеб или батон в свежую булку. И люди вспомнили, что так поступали ещё их бабушки.
Как сообщает Daily Mail, Джуди объяснила, что её дети любят выпечку, но никогда не едят чёрствые хлеб и батон. Раньше женщина просто каждый день покупала свежее хлебобулочное изделие, но недавно решила попробовать другой способ.
Джуди вспомнила хитрость своей бабушки: нужно немного подержать хлеб под горячей водой, а затем поместить его в духовку. Через 2-3 минуты нахождения в духовке при температуре 200 °C хлеб становится таким вкусным, словно его только что испекли.
Большинству комментаторов эта идея понравилась своей простотой. А несколько пользователей соцсетей поделились своими подходами к решению этой задачи.
Один из пользователей предложил положить хлеб на мокрое бумажное полотенце и отправить его в микроволновку. Другой – заверил, что можно поместить поднос с водой и хлебом в духовку, и результат будет тот же, что и у Джуди. Третий комментатор сказал, что можно просто сделать из чёрствого хлеба сухарики.
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