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Китаянка провела недельный отпуск со смартфоном и не смогла разогнуть пальцы

24 октября 2018 13:33
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Новости Китая. Жительница Китая после недельного отдыха не смогла разогнуть пальцы. Виновником оказался смартфон.  

Как сообщает Pear Video, женщина взяла себе небольшой отпуск и решила провести его дома. Большую часть времени китаянка проводила вместе со смартфоном. Через некоторое время она почувствовала в руке боль, но не придала этому большого значения.  

В один из дней жительница города Чанша поняла, что не может разогнуть пальцы, которые онемели в таком положении, будто держат мобильник.  

Занервничавшая китаянка обратилась в медучреждение. Врачи сказали, что у неё теносиновит – воспаление соединительнотканных оболочек вокруг сухожилий. А причиной недуга стала перегрузка пальцев однотипными действиями.  

После лечения ладонь женщины восстановилась, но врач посоветовал, чтобы пациентка не проводила так много времени со смартфоном в руке.  

Летом 2018 года в США летевшая в самолёте женщина уронила мобильник с 300 метров. 

Телефон терпеливо и без единой царапины дожидался хозяйку на земле – подробнее здесь.  

# Мобильный телефон # калейдоскоп

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