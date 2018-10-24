Китаянка провела недельный отпуск со смартфоном и не смогла разогнуть пальцы

Новости Китая. Жительница Китая после недельного отдыха не смогла разогнуть пальцы. Виновником оказался смартфон.

Как сообщает Pear Video, женщина взяла себе небольшой отпуск и решила провести его дома. Большую часть времени китаянка проводила вместе со смартфоном. Через некоторое время она почувствовала в руке боль, но не придала этому большого значения.

В один из дней жительница города Чанша поняла, что не может разогнуть пальцы, которые онемели в таком положении, будто держат мобильник.

Занервничавшая китаянка обратилась в медучреждение. Врачи сказали, что у неё теносиновит – воспаление соединительнотканных оболочек вокруг сухожилий. А причиной недуга стала перегрузка пальцев однотипными действиями.

После лечения ладонь женщины восстановилась, но врач посоветовал, чтобы пациентка не проводила так много времени со смартфоном в руке.

Летом 2018 года в США летевшая в самолёте женщина уронила мобильник с 300 метров.