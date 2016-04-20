Принц Швеции, 36-летний Карл Филипп, впервые стал отцом

Новости Швеции. Пополнение в семье шведских монархов. Принц Карл Филипп и его супруга София Хэллквист впервые стали родителями. Мальчик весит 3,6 килограмма, его рост – 49 сантиметров.



Сообщение на официальном сайте монархов:

Рады сообщить, что 19 апреля 2016 года в 18.25 принцесса София родила здорового ребенка в больнице Дандерюд.



Имя малыша пока не сообщается, но на конференции, которую дал принц Карл Филипп через несколько часов после рождения сына, он признался: «рождение ребенка – великий день в семье».



Карл Филипп:

Для нас с супругой это, безусловно, великий день. Нас переполняют эмоции. Сложно описать чувства, которые испытываешь, держа ребенка на руках.





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36-летний принц Карл Филипп, герцог Вермландский – второй ребенок и единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. С рождения он являлся кронпринцем, однако конституционная реформа, вступившая в силу в 1980 году, изменила порядок престолонаследия в соответствии с принципом абсолютного первородства. В настоящее время он занимает четвертое место в очереди на трон.