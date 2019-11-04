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«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска

04 ноября 2019 06:52
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Ксения Замулко, корреспондент:
Этому зоомагазину уже более пятидесяти лет. Однако в последнее время покупатели сюда приходят не просто за товарами для животных, а познакомиться вот с этим пушистым сотрудником Василием.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-1

Полумертвого кота продавцы первого зоомаркета в Беларуси нашли на крыльце пять лет назад. Тогда никто и подумать не мог, что у настолько больного животного, вообще, есть будущее.

Владимир Васюкевич, старший продавец-консультант:
Целый букет болезней у него был. Нам пришлось его фактически выхаживать заново. Мы уже отчаялись, думали, что он не выживет.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-4

Лечение помогло и из облезлого доходяги кот превратился в красивого и грациозного Василия. Найти для такого питомца новый дом труда не составило. Вот только где ему жить хвостатый решил сам.

Наталья Бургутина, продавец-консультант:
Он ни к кому не шел. Он цеплялся за нас, так и остался в магазине. Руководство только за, оно тоже любит животных.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-7

Жить на иждивении магазина Василию не по нраву и каждую миску корма пушистый сотрудник готов отработать.

Владимир Васюкевич:
Выходит в зал и проверяет всех животных. Он очень любит общаться с шиншиллами и кроликами. Потом на прилавок прыгает скорее к кассе, поближе к людям. Он такой продавец положительных эмоций. У нас он немного дрессированный, поэтому много что понимает, только не говорит.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-10

В часы бойкой торговли Василий тут как тут. Ласковый зверь всегда рад покупателям: охотно дает себя погладить, а иногда даже позволяет подержать на руках. За такую терапию посетители регулярно благодарят четырёхлапого консультанта подарками: едой и новыми игрушками.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-13

Наталья Бургутина:
У него есть постоянные поклонники, которые приходят до и после работы погладить Василия, чтобы снять стресс. Он всех радостно встречает.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-16

После закрытия магазина кошачья вахта подходит к концу. Пора спать, ведь утром его ждет новая рабочая смена длиною в девять жизней.

«Приходят до и после работы погладить его, чтобы снять стресс». Как кот работает в зоомагазине Минска-19

# Домашние животные # калейдоскоп # Владимир Васюкевич # Наталья Бургутина # Фотофакт # коты

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