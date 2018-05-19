«Появилось время полежать, подумать»: Нагиев рассказал о состоянии Лепса

Новости России. Григорий Лепс попал в больницу из-за перелома рёбер. Российский актёр и музыкант Дмитрий Нагиев рассказал о самочувствии певца.

«Он упал, сломал рёбра. Сейчас, в общем, разговаривает, всё нормально. И говорит, что появилось время полежать, подумать», – приводит слова Нагиева Пятый канал.

Детали инцидента не уточняются. Пока неизвестно, когда Григория Лепса выпишут из больницы.

Ближайшее выступление певца должно было пройти 21 мая в Ташкенте. На данный момент нет информации, будет ли оно отменено.