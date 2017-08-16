Пост Барака Обамы в Twitter стал самым популярным в истории социальной сети

Вместе с цитатой была опубликована фотография, на которой на Обаму из окна смотрят маленькие дети.

Цитата звучала так: «Никто не рождается с ненавистью к другим людям из-за их цвета кожи, происхождения и религии».

Вечером 12 августа бывший президент США опубликовал в социальной сети цитату Нельсона Манделы. Он написал твиты после беспорядков в Шарлоттсвилле.

Продолжение цитаты борца за человеческие права и политика Нельсона Манделы экс-президент опубликовал в двух последующих записях. «Люди учатся ненавидеть. И если можно научить ненавидеть, то можно научить и любить, потому что любовь более естественна сердцу человека, чем ее противоположность».

Этот твит набрал более 1,2 миллионов ретвитов, 3 миллиона лайков и более 48 тысяч ответов.

Пользователи поддержали Обаму. Многие писали о том, что миру не хватает любви и человечеству пора принять очевидные истины и объединиться.

«Звучит как мечта. Миру понадобится вся наша любовь, которую мы можем отдавать каждый день своей жизни, пока наше сердце бьется»,

«Объединитесь благодаря этой простой истине. Люди любого цвета кожи – это одно человечество. Дети знают эту правду, пока взрослые не развращают их мысли»,

«Этот твит – надежда для меня. В мире могут быть неравенства, несправедливости и идеологии, вызывающие ненависть. Однако мы все рождаемся одинаково невинными и стоит прививать любовь к людям с детства».