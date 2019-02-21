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Получить полноценное обследование, не выходя из кабинета: что ещё нового появилось в «Заботливой поликлинике» №30 Минска

21 февраля 2019 08:13
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Без очередей, стресса и бесконечных ожиданий! В Минске реализуется проект «Заботливая поликлиника». В рамках этой чудо-новинки в медицинском мире одного столичного учреждения изменилось если не всё, то очень многое.

Получить полноценное обследование, не выходя из кабинета: что ещё нового появилось в «Заботливой поликлинике» №30 Минска-1

Что изменилось в поликлинике? Что нового появилось? Какие преимущества проекта? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем её преимущества

# Здоровье # калейдоскоп # Яна Васильченко # Инна Кисель # Екатерина Марчик # Елена Ковальчук # Фотофакт # Медицина

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