Получить полноценное обследование, не выходя из кабинета: что ещё нового появилось в «Заботливой поликлинике» №30 Минска

Без очередей, стресса и бесконечных ожиданий! В Минске реализуется проект «Заботливая поликлиника». В рамках этой чудо-новинки в медицинском мире одного столичного учреждения изменилось если не всё, то очень многое.
Без очередей, стресса и бесконечных ожиданий! В Минске реализуется проект «Заботливая поликлиника». В рамках этой чудо-новинки в медицинском мире одного столичного учреждения изменилось если не всё, то очень многое.
Что изменилось в поликлинике? Что нового появилось? Какие преимущества проекта? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
В Минске создана первая «Заботливая поликлиника»: в чем её преимущества