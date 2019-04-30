«Показать всё самое лучшее, что есть в белорусской кухне». Гастрономический гид запустят ко II Европейским играм

Самый вкусный проект разработан ко II Европейским играм. Он поможет приоткрыть двери иностранным гостям в мир нашей культуры и национальной белорусской кухни. Успешная новинка позволит каждому туристу быстро сориентироваться в гастрономическом пространстве и выбрать заведение по вкусу.

Юлия Жарикова, руководитель проекта:

Проект представляет собой гастрономический гид, который есть на сайте и в мобильном приложении, и дополнен премиальным печатным изданием. Основная задача проекта – показать нашему иностранному гостю всё самое лучшее, что есть в белорусской кухне.

Мобильное приложение начнёт свою работу уже ко II Европейским играм. В онлайн-каталоге можно будет оставить отзыв о каждом блюде, увидеть его оценку и выбрать ресторан, где подают белорусский кулинарный шедевр. Александр Линд, директор по маркетингу:

В разработке проекта сейчас задействовано более 50 человек. С нами работают лучшие фотографы Беларуси. Мы отфотографировали блюда более чем уже в ста местах, и нам ещё предстоит 100 мест сфотографировать.

Мария Рогалевич, интернет-маркетолог ресторана белорусской кухни:

Людям всегда интересно попробовать национальное, то есть национальные блюда, посмотреть национальные костюмы, поэтому данное приложение, которое будет в себе совмещать рестораны белорусской национальной кухни, будет достаточно актуальным.

Печатная версия гастрономического гида будет распространяться в национальном аэропорту, гостиницах Минска и местах проведения спортивных мероприятий. На странице онлайн-каталога с блюдами планируется размещать QR-код, по которому в приложении откроется список заведений, где можно их отведать.

Юлия Жарикова:

Мы планируем, что иностранец по приезду в страну будет скачивать мобильное приложение и использовать его на протяжении всего нахождения у нас в стране. Он будет выбирать, какое заведение ему посетить, какое блюдо ему попробовать, будет читать отзывы, рейтинги и, таким образом, он узнает максимальную информацию о белорусской кухне.

Приложение-путеводитель по кулинарным белорусским изыскам будет представлено как на русском, так и английском языках. Оно станет верным помощником для гостей столицы и для жителей нашей страны. Александр Линд:

Перед нами стоит задача: рассказать как можно большему количеству жителей Беларуси и иностранных граждан о том, что у нас происходит такое важное спортивное мероприятие. Помимо этого, стоит задача: удивить иностранных гостей, которые приедут к нам.