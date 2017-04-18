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Подобное происходило 400 лет назад: опасный астероид приблизится к Земле в ночь на 19 апреля

18 апреля 2017 08:17
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Новости мира. Гигантское космическое тело летит со скоростью 33 метра в секунду (или 118 километров в час). Завтра астероид окажется на максимально близком расстоянии от Земли. Астрономы считают, что астероид 2014 JO25 не представляет угрозы для землян. 

По словам ученых, в последний раз подобное происходило 400 лет назад.

‍Сообщение онлайн-обсерватории Slooh:
Сближение «Скалы» с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день.

Небесное тело было открыто в 2014 году. По разным данным, его диаметр составляет от 640 метров до 1,5 километра.

# Космос # калейдоскоп

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