Подобное происходило 400 лет назад: опасный астероид приблизится к Земле в ночь на 19 апреля

Новости мира. Гигантское космическое тело летит со скоростью 33 метра в секунду (или 118 километров в час). Завтра астероид окажется на максимально близком расстоянии от Земли. Астрономы считают, что астероид 2014 JO25 не представляет угрозы для землян.

По словам ученых, в последний раз подобное происходило 400 лет назад.

‍Сообщение онлайн-обсерватории Slooh:

Сближение «Скалы» с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день.

Небесное тело было открыто в 2014 году. По разным данным, его диаметр составляет от 640 метров до 1,5 километра.