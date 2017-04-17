Фотофакт: как выглядит самая красивая девушка России
Новости России. Полина Попова любит играть в теннис и готовить. Все свободное время она посвящает изучению китайского языка.
На ее страницах в социальных сетях много фотографий из разных стран. Милан, Нью-Йорк, Манхэттен, Сингапур. В интервью «Мисс Россия» рассказывала, что обожает путешествовать, знакомиться с разными культурами. Девушка намерена получить высшее образование в одном из российских вузов.
Полине 21 год.
На конкурсе красоты она представляла Свердловскую область.
Финал «Мисс Россия-2017» прошел в Москве в минувшие выходные. За титул боролись 50 красавиц.
Спустя несколько часов после завершения шоу Полина Попова обратилась к своим поклонникам. На страничке в социальной сети девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживал на конкурсе, и поздравила всех верующих со светлым праздником Пасхи.
Полина Попова. Источник фото: instagram.com/miss_polina_popova/
Полина Попова, «Мисс Россия-2017» (запись в Instagram):
Я люблю тебя, Россия! Благодарю каждого моя победа – это Вы! С праздником всех православных! В день светлой, доброй Пасхи от чистого сердца желаю любить и непременно быть любимым человеком, мечтать о сокровенном и всей душой стремиться к чудесам, ни дня не проживать без веры и надежды, всегда быть под надежной защитой крыльев своего ангела.
Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей. Стоимость диадемы – более миллиона долларов.
Вместе с подарками и памятными призами Полина Попова
получила право представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Членами жюри юбилейного, 25-го конкурса красоты стали: шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева, победительница «Мисс Россия-2001» Оксана Федорова, «Мисс Россия-2007» Ксения Сухинова и «Мисс Россия-2015» София Никитчук, фотограф Джонатан Беккер и дизайнер Игорь Чапурин.
Ляйсан Утяшева. Запись в Instagram
Как отмечают российские издания, титул «Мисс Россия» впервые за последние десять лет завоевала блондинка.