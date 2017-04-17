Фотофакт: как выглядит самая красивая девушка России

Новости России. Полина Попова любит играть в теннис и готовить. Все свободное время она посвящает изучению китайского языка.

На ее страницах в социальных сетях много фотографий из разных стран. Милан, Нью-Йорк, Манхэттен, Сингапур. В интервью «Мисс Россия» рассказывала, что обожает путешествовать, знакомиться с разными культурами. Девушка намерена получить высшее образование в одном из российских вузов.

Полине 21 год.

На конкурсе красоты она представляла Свердловскую область.

Финал «Мисс Россия-2017» прошел в Москве в минувшие выходные. За титул боролись 50 красавиц.