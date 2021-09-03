Слуг скармливали льву, а в танцевальном зале был пол-аквариум. Эти факты о Коссовском дворце вы точно не знали

Дворец Пусловских, словно замок, возвышается на холме. Шедевр английской неоготики постоянно притягивает туристов. Но куда интереснее тайны и легенды империи Пусловских. Отправимся в прошлое и раскроем все секреты.

Рыцарская греза, алмаз Брестчины – как только не называют эту роскошь. А началось все благодаря предприимчивому графу Войцеху Пусловскому. В 1821-м он приобрел эти земли, облагородил и передал в добрые руки сына Вандалина. Именно он воплотил дворцовую мечту к середине XIX века. Интересно, что дворянский род был исключением из правил и свершил промышленную революцию.

Павел Махинов, экскурсовод:

Кто такие Пусловские и на чем они построили свой бизнес? Начали заниматься предпринимательством. Это считалось нешляхетным занятием. Пусловский начинает с открытия ткацких и суконных фабрик. На свои мануфактуры привозят паровые двигатели в Хомск и Коссово. Второй их источник дохода – это недвижимость. И, говоря современным языком, Войцех Пусловский был талантливым девелопером, он скупал за бесценок имения шляхты. Третий источник их дохода – это антиквариат. Их коллекция насчитывала достаточно неплохую библиотеку, собрание антикварных вещей. Глядя на самого Войцеха Пусловского, классический портрет – подпоясан шикарнейшим слуцким поясом – своеобразная дань уважения шляхетным традициям.

Автором фантастического ансамбля стал Франтишек Ящолд. Позже присоединился Владислав Маркони. Витражи переливались как калейдоскоп. Башни символизировали 12 месяцев года, причем центральные олицетворяли хлебный сезон с мая по август. И все же двух башен вы не досчитаетесь. Они находились на въездных воротах, которые не пощадило время, как и живописный парк в английском стиле.

Сладкий аромат источали 150 экзотов. От прекрасной эпохи остались лишь эти лиственницы. Они помнят шуршащие платья светской публики. На балах были замечены писательница Элиза Ожешко, художник Наполеон Орда и многие другие.

Елизавета Заблоцкая, экскурсовод:

На самом деле выход был в парк, а главный вход находился с другой стороны. Когда люди поднимались, они касались стены, а там были внутри голосники. Была такая своеобразная музыка. Можно сказать, что у них был звонок, поэтому они всегда были в курсе, когда к ним ходили во дворец в гости.

В одном из бальных залов был необычный пол-аквариум. Помимо того, что там можно было потанцевать, можно было еще посмотреть на всяких экзотических рыбок. Правда, эта линия неизвестна, да и не верится, но пробабки местных жителей очень настойчиво рассказывали, что они приезжали мыть этот аквариум.

Коссовские интерьеры – отдельная песня. В белом зале по взмаху дирижера форсили на паркете, в черном дымили и играли в покер, в розовом музицировали, в голубом припудривали носик к балу. Благодаря системе коридоров и расположению окон, два с половиной дня в году солнце полностью заливало одну из комнат. Тогда хозяева праздновали от души.

Алина Гуга, экскурсовод:

Это бальный зал. Он выполнен в стиле классицизм. Как раз в XIX веке возвращается любовь к древнегреческой мифологии. На стенах за вами располагается изображение восьми древнегреческих муз. На противоположной стене расположено изображение древнегреческого бога Гефеста – бога кузнечества – и древнегреческой богини войны Афины. Над камином располагается достаточно символично древнегреческий бог Аполлон – бог солнца.

Вся красота – детище реставрации. Второй этаж ожидает премьера в 2023-м, но уже действует пять экспозиционных комнат, гостиница, ресторан и колоритный музей утюгов.

А ситуация была более чем плачевная. В Первую мировую мебель вывезли в Германию. В польские времена устроили школу пчеловодов, а в 1944-м случился страшный пожар, и жемчужина долгое время была в запустении. Лишь в 1995-м памятник поставили под охрану. Но, что удивительно, крах империи начали свои. Внук Леон проиграл родовое гнездо в карты.

Елизавета Заблоцкая:

Этот дворец у него выкупает московский купец Александров за 700 тысяч российских рублей. Чтобы перевести в нынешний эквивалент – за 5 российских рублей на тот момент можно было купить корову. Он долго здесь не засиживается, начинает перепродавать дворец. Продает отдельно сам дворец, отдельно всю мебель, отдельно все прилегающие территории. И удваивает сумму, получая 1 миллион 400 тысяч российских рублей.

На кончиках бархатных штор. Возрождение удалось на славу. Резные комоды, столовые сервизы – все собирали по крупицам из XVIII-XIX века, чтобы воссоздать атмосферу. Интересно, что дамы обедали отдельно от кавалеров, и было две столовые. Негоже было леди приобщать к азартным играм и табаку. Каждый предмет здесь со своей «биографией». Гиды покажут вам утюжок для шляп и уникальные часы с лунным календарем, где цифра 4 еще изображена палочками. Турне по эпохе для вас.

Анастасия Бегеба, экскурсовод:

Секретер – это такой небольшой шкафчик, где хранились канцелярия, документы, бумаги. Когда хозяева уезжали, они брали с собой много карет, налегке никуда не ездили, и такой шкафчик был удобен в работе при отъезде хозяина. Сейчас мы находимся в эркере. Это комната, которая находится внутри башни дворца.

Сам эркер выполнен в стиле английской неоготики, как и весь дворец. Это голландский шкаф XVIII-XIX века, называется «Замок». Почему «Замок», сразу понятно. Он выглядит так.

Место окутано дымкой тайн до сих пор. Одна из легенд – про подземный ход, который соединял Коссовский дворец с резиденцией Сапег в Ружанах. Говорят, такой широкий, что могли разъехаться две брички. Вот вам и метро XIX века. Хотите верьте, хотите нет, но был у Пусловских и надежный охранник – настоящий лев.

Елизавета Заблоцкая:

Его выпускали ночью, он бродил по территории, кушал незадачливых воришек или просто людей, которые случайно оказались ночью у Пусловских. А если ночью он не поужинал, утром у слуги было две задачи. Первое – загнать льва в клетку. Вторая – не стать его завтраком. Если он не справлялся, то у Пусловских появлялась новая вакансия.