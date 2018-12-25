Почему опасно пить шампанское с пеплом бумаги на Новый год

Эксперты рассказали, почему не стоит придерживаться новогодней традиции – пить шампанское с пеплом бумаги, на которой было написано желание.

По информации РИА Новости, эта праздничная традиция может привести к отравлению.

По словам ведущего научного сотрудника отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергея Морозова, бумага не предназначена для употребления пищи и неизвестна ее реакция с алкоголем. Кроме того, для написания желания используются чернила, а их состав и реакция со спиртным также неизвестны.

Врачи отмечают, что если вы все же хотите соблюдать традицию, то лучше использовать небольшой лист белой бумаги.