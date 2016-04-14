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Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии?

14 апреля 2016 14:09
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Новости России. В Москве накануне вечером объявили номинатов премии «МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего». 

Номинанты традиционно определяются по простой и незамысловатой схеме: сначала отбираются самые востребованные и ротируемые артисты, результаты работы которых оценивает жюри – журналисты и музыкальные критики. По итогам их голосования составляются ТОП-5 финалистов в четырнадцати категориях. После чего судьбу премии вершат зрители посредством голосования на протяжении нескольких месяцев – с апреля по июнь. Обладателей престижной награды объявят 10 июня во время торжественной церемонии.


Источник фото: instagram.com/fkirkorov/

Главной новостью прошедшего гала-ужина стало то, что король российской эстрады Филипп Киркоров не присутствует ни в одной номинации. Как позже пояснил сам Филипп Бедросович,

он попросил организаторов мероприятия снять его со всех номинаций, чтобы дать дорогу молодым.

Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии? -1


Запись Филиппа Киркорова в Instagram

В частности,

Киркоров ратует за популярного актера Данилу Козловского,

имя которого оказалось в категории «лучшее концертное шоу». Компанию ему составили программы Димы Билана, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и сольный концерт Леонида Агутина и группы «Эсперанто».

Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии? -4

«Большую мечту маленького человека» Козловский представил на суд зрителей и поклонников своего творчества весной прошлого года. Шоу, в котором звезда «Духless» и «Легенда №17» под аккомпанемент оркестра исполняет  мировую классику 40-х и 50-х годов – хиты Фрэнка Синатры, Нета Кинга Коула, Дина Мартина, стало неожиданностью.


Источник фото: instagram.com/danilakozlovsky/

Стоит отметить, что мечта Козловского была осуществлена благодаря усилиям и настойчивости все того же Филиппа Киркорова. Он, кстати, выступил в роли продюсера шоу.

Данила Козловский:
Два года назад, когда я первый раз рассказал Филиппу об этой истории, он мне ответил только одно: «Надо делать. А иначе, ты все время будешь оглядываться на людей и их мнения». И вот спустя два года мы играем премьеру в Петербурге. 


Запись Филиппа Киркорова в Instagram

# Фотофакт # Звезды # Филипп Киркоров # калейдоскоп # Данила Козловский

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