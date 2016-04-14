Почему Филиппа Киркорова сняли со всех номинаций престижной музыкальной премии?

Новости России. В Москве накануне вечером объявили номинатов премии «МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего». Номинанты традиционно определяются по простой и незамысловатой схеме: сначала отбираются самые востребованные и ротируемые артисты, результаты работы которых оценивает жюри – журналисты и музыкальные критики. По итогам их голосования составляются ТОП-5 финалистов в четырнадцати категориях. После чего судьбу премии вершат зрители посредством голосования на протяжении нескольких месяцев – с апреля по июнь. Обладателей престижной награды объявят 10 июня во время торжественной церемонии. Источник фото: instagram.com/fkirkorov/ Главной новостью прошедшего гала-ужина стало то, что король российской эстрады Филипп Киркоров не присутствует ни в одной номинации. Как позже пояснил сам Филипп Бедросович,

«Большую мечту маленького человека» Козловский представил на суд зрителей и поклонников своего творчества весной прошлого года. Шоу, в котором звезда «Духless» и «Легенда №17» под аккомпанемент оркестра исполняет мировую классику 40-х и 50-х годов – хиты Фрэнка Синатры, Нета Кинга Коула, Дина Мартина, стало неожиданностью.





Источник фото: instagram.com/danilakozlovsky/



Стоит отметить, что мечта Козловского была осуществлена благодаря усилиям и настойчивости все того же Филиппа Киркорова. Он, кстати, выступил в роли продюсера шоу.



Данила Козловский:

Два года назад, когда я первый раз рассказал Филиппу об этой истории, он мне ответил только одно: «Надо делать. А иначе, ты все время будешь оглядываться на людей и их мнения». И вот спустя два года мы играем премьеру в Петербурге.





Запись Филиппа Киркорова в Instagram