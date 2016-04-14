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Горилла-балерина: забавное видео собрало два миллиона просмотров

14 апреля 2016 13:42
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Новости Великобритании. Информация для тех, кто не верит, что можно научить танцевать медведя. В зоопарке Великобритании трехлетняя горилла по имени Лопа замахнулась на звание примы-балерины. На глазах у изумлённых зрителей она исполнила классическую цепочку поворотов, выставив перед собой лапу. Причем настолько технично и изящно, что моментально набрала популярность в Сети.

На видео милую обезьяну сняли смотрители зоопарка. После каждого выступления Лопа отправляется на заслуженный отдых. За несколько суток клип просмотрели более миллиона пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дикие животные # калейдоскоп

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