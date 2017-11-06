В Канаде на видео попала схватка скунса и пумы

Новости Канады. Житель Канады Грег Шуба снял на видео драку пумы и скунса.

Ролик, который очевидец схватки выложил на YouTube, собрал 120 тысяч просмотров. На первых кадрах видно, что скунс шел по дороге, как за ним начала преследование пума.

Маленький зверек не растерялся и погнался за кошкой, пытаясь ее устрашить. Скунс загнал пуму в заросли, где и пытался испугать или отогнать от себя.