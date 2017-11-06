В Канаде на видео попала схватка скунса и пумы
Новости Канады. Житель Канады Грег Шуба снял на видео драку пумы и скунса.
Ролик, который очевидец схватки выложил на YouTube, собрал 120 тысяч просмотров. На первых кадрах видно, что скунс шел по дороге, как за ним начала преследование пума.
Маленький зверек не растерялся и погнался за кошкой, пытаясь ее устрашить. Скунс загнал пуму в заросли, где и пытался испугать или отогнать от себя.
Источник: скриншот из видео
По словам автора видео, необычный инцидент произошел недалеко от города Калгари.
Пользователи сети отметили, что маленький зверек не побоялся себя защитить. «Какое прекрасное видео. Сделало мой день. Спасибо, что поделились им. Эта бедная кошка была похожа на моего домашнего котенка, когда он убегает от щенка»,
Источник: скриншот из видео
«Бедная пума. Замечательный камуфляж получается в этой высокой коричневой траве. Мы могли видеть только его глаза! Спасибо за мой смех».
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