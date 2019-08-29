29 августа – Ореховый Спас. История, традиции и приметы праздника
29 августа православные верующие празднуют Третий Спас – Ореховый. Этот праздник возник в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.
Считается, что во время земной жизни Христа князь Едесский тяжело заболел. Поскольку правитель слышал о чудесах Спасителя, он послал к нему своего художника с письмом, в котором просил об исцелении.
Художник исполнил поручение и нашёл Иисуса. Увидев его, мужчина захотел сделать его портрет, но он не мог уловить черты лица Спасителя. Тогда Христос попросил принести воды, умылся, а затем вытер лицо платком. После этого на платке проступило изображение Сына Божьего.
Иисус отдал полотно художнику, который вернулся к своему правителю. Увидел божественный лик, князь почти полностью исцелился. Поначалу образ находился в Едессе, но затем он был перенесён в Константинополь, это случилось 29 августа.
По этой причине Третий Спас иногда называют Спасом «на полотне». Другое название, Ореховый, возникло гораздо проще – к 29 августу уже созревают орехи.
Как и у других Спасов, у Орехового есть свои обычаи и приметы.
Традиции Орехового Спаса.
С этого дня начиналась продажа домотканых холстов. Также с 29 августа разрешалось начинать собирать орехи. Кстати, было принято, чтобы сбор начинала самая уважаемая женщина в округе. В этот день или в ближайшие после него засевались озимые хлеба.
В Третий Спас принято почитать врача Диомида, ему молятся с просьбой исцелить от самых разных заболеваний. Ещё один способ исцелиться – попариться в бане с ореховым веником, который избавляет от болезней и снимает сглазы.
29 августа хозяйки готовят блюда с добавлением орехов, а также пекут пироги из нового хлеба. Кстати, есть примета, что два года подряд не бывает обильного урожая орехов. И если в один год много орехов, то в следующем году их будет мало, зато ожидается отличный урожай хлеба.
В отличие от двух других Спасов, в Третий можно было работать – крестьянам было необходимо засевать поля, чтобы обеспечить себя едой. А вот городские жители могли позволить себе отдыхать.
В день праздника принято всем желать такого же крепкого здоровья, как скорлупа ореха.
Приметы Орехового Спаса.
Если в лесу на голову упал орех, то это к удаче в делах. Найти сросшиеся орехи считалось особенным везением. Их нужно было подобрать левой рукой и положить в кошелёк. Считалось, что так человек станет богаче.
Если аисты улетят на юг к Третьему спасу, то осень будет морозной, а весна – тёплой. Если птицы ещё не улетели, то всё будет наоборот.
Считалось, что если попробовать все блюда хозяйки, которые она выставила на стол, то в ближайший год будут сопутствовать удача и богатство.