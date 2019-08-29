29 августа – Ореховый Спас. История, традиции и приметы праздника

29 августа православные верующие празднуют Третий Спас – Ореховый. Этот праздник возник в честь перенесения нерукотворного образа Господня в Константинополь.

Считается, что во время земной жизни Христа князь Едесский тяжело заболел. Поскольку правитель слышал о чудесах Спасителя, он послал к нему своего художника с письмом, в котором просил об исцелении.

Художник исполнил поручение и нашёл Иисуса. Увидев его, мужчина захотел сделать его портрет, но он не мог уловить черты лица Спасителя. Тогда Христос попросил принести воды, умылся, а затем вытер лицо платком. После этого на платке проступило изображение Сына Божьего.

Иисус отдал полотно художнику, который вернулся к своему правителю. Увидел божественный лик, князь почти полностью исцелился. Поначалу образ находился в Едессе, но затем он был перенесён в Константинополь, это случилось 29 августа.

По этой причине Третий Спас иногда называют Спасом «на полотне». Другое название, Ореховый, возникло гораздо проще – к 29 августу уже созревают орехи.

Как и у других Спасов, у Орехового есть свои обычаи и приметы.