Предсказывающий погоду медведь и плюющаяся лама. Чем может заинтересовать Могилёвский зоосад?

Забудь заботы и держи трубой хвост. Когда на календаре маячит выходной, самое время отправиться в Могилевский зоосад. Сегодня мы побываем на настоящем экзотическом острове со зверушками и каньонами.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией Могилевского зоосада:

9 километров периметра, представляете, овцы выкашивают, сколько экономим мы на бензине.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Осенью надо укреплять иммунитет. Молодец! Иван Нижников:

Это наша лама, осторожно, она плюется. Если ей ничего не дать, она будет плеваться. Анастасия Макеева:

Настоящий пацан.

В Буйничах джунгли зовут. На 170 гектарах шуршат дубовые аллеи, сияет лебединое озеро и разгораются африканские страсти. Просторы вдоль Днепра стали родным домом для 48 видов животных. Привет из ледникового периода передают белки, ламы не знают драмы. Сериал «В мире животных» можно смотреть бесконечно.

Иван Нижников:

Наш медведь Федор – предсказатель погоды. Люди его кормят, и он не отходит, не ложится – значит, готовится к морозам. Есть альбиносы-лани, нигде практически такого нет. Мальчика зовут Пломбир. Девочку Зефирка. Они очень контактные. Мы вообще относимся к агролесотехническому колледжу, получали здесь первые навыки работы с животными, потому что у нас вальщики леса и егеря. Большая популяция зубров, оленей, ланей, которые перемещаются в настоящее время в полувольном содержании и можно на них посмотреть.

Акуна-матата! Для хвостатых все включено. Поля засеяли кормами. Кухня у каждого своя. Дружат по-братски. Ничего не делят. Ледниковые каньоны оказались на руку зверушкам. Зимой в них тепло, летом прохладно. В таком райском уголке потомство идет как по маслу. Только в семействе зубров сейчас 38 особей. А начиналось все с великолепной семерки из Беловежской пущи. Теперь туристы могут любоваться белорусскими красавцами круглый год.

Иван Нижников:

Самка у них главная, очень интересно они защищают свою молодежь, ни одно из животных так не защищает. Когда какая-то опасность сильные зубры бегут впереди, если они видят, что слабые отстают, они останавливаются, разворачиваются, каре выстраивается – слабые пробегают за них – сильные становятся впереди, и уже хищник не может добыть молодого зубренка или слабенького.

Приключения в мире фауны захватывают. Гиды откроют вам удивительные факты. Сладкая пара яков – размер рогов под два метра. Длинная шерсть – обогреватель от матушки-природы. Не без сурового горного нрава. Разлучить влюбленных, чтобы на минуточку подрезать копыта, может стоить забора. Но сотрудники зоосада находят подход к каждому. Более того, это центр реабилитации. Каждый год здесь ставят на крыло более 50 аистов и не только.

Иван Нижников:

Необычная судьба этих трех котят. Они приехали из Могилевского района. Произошел пожар в лесу, мать их погибла, надо их кормить особым молоком дорогущим, учить их кушать. Это все должна была мама делать, но вот сотрудники зоосада и были им родителями. Рысь – интересное животное тем, что оно в лесу очень скрытное, вы никогда не обнаружите рысь в лесу.

После зоотерапии можно прокатиться на пони, лошадке, а еще лучше – умчаться почти в саванну под стук колес. Мини железная дорога – кульминация путешествия. 15 минут сафари вы не забудете никогда. Фотоохоту можно начинать прямо с перрона. В объективе будет жарко. Но держать дистанцию в диком мире никто не отменял. Селфи под запретом. Зато у каждого сезона свой сценарий. Осенние дуэли оленей – настоящий экшн.

Иван Нижников:

У оленей пятнистых начался гон. Мальчики осенью теряют 30 % своего веса, чтобы можно было покорять девчонок. Это очень серьезный мост, высота его 20 метров. Посмотреть если вниз сейчас, увидите прекрасные картины деревьев, тем более золотой осенью.

Анастасия Макеева:

Понравилось кататься?

– Да.

– Кто самый красивый?

– Зубр!

Детки под впечатлением, даже маленькие, потому что их очень много, они близко подходят. Есть на что посмотреть.

Такое было ощущение, что мы как по саванне. Хотелось, чтобы пробежал волк, их погонял, это все увидеть. Очень интересно.

Зубры, мне кажется, очень такие дружелюбные, людей вообще не боятся, они периодически подходят, забор есть, они подходят, и даже можно через забор их погладить.

Решили внученьку нашу подарком таким. Ну, довольны.

Хороший отдых, разгрузка от рабочей недели.

Эмоции подкрепят вкусный кофе и ароматная выпечка. Ланч на свежем воздухе – истинное наслаждение. Здесь знают, как подсластить душу малышам и их родителям. Молочный коктейль, сахарная вата, шашлыки – все по фирменным рецептам. Для поклонников традиций найдется своя, аппетитная избушка.

Ирина Глушакова, официант:

У нас белорусская национальная кухня, поэтому у нас есть драники, блинчики. Мы готовим здесь супчик, горшочки. Чаще всего гости, которые приходят в теплое время года, проходят на террасу. А когда уже прохладнее становится, у нас здесь печь, поэтому все отдыхают в кафе.

В перспективе бегемоты, тарпаны, еноты и еще масса «утиных историй». Совсем скоро в зоосаде пропишется двухлетний принц-лев. Красавца привезут из Караганды. Климат схож с нашим, так что приживаться не придется. Скорее, прыгать от счастья. Квартирный вопрос решили на славу. Спальня, кухня, игровая – люкс в чистом виде. Лицей искусств помог с росписями стен. Знойное напоминание о родине.

Иван Нижников:

Вот здесь у него будет кухня, мы ее тоже накрыли, чтобы было меньше снега и дождя, поставим посуду (большое корыто), чтобы помещалось 15 килограмм мяса. Анастасия Макеева:

Это он столько в день съедает? Иван Нижников:

Да. Хочу сказать по желудям. Практически все животные копытные у нас их очень хорошо кушают, поэтому наши работники собирают на зиму их и потом кормят животных. Анастасия Макеева:

Это как орешки для них? Иван Нижников:

Ну да. Льву в следующем году приобретем пару – львицу.

Подумали и о самых маленьких. В домашнем контактном зоопарке братья меньшие из мультиков становятся реальностью. Пощупать, покормить, что еще для счастья надо? И не только детям. Анастасия Макеева:

Кто больше всех впечатлил?

Я больше к мохнатым – мягонькие, хорошие, красивые.

Контакт с животными происходит у детей, атмосфера приятная. В городе и в то же время уголок природы. Иван Нижников:

Мы создаем такой микроклимат в обществе хороший, чтобы у людей было настроение для дальнейшей жизни, работы.