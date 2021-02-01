Женщина торгует одеждой и выступает в роли модели. Два года назад она не могла об этом и мечтать
Женщина занимается продажей одежды. Долгое время менеджер не могла сама носить те же вещи из-за лишнего веса, но теперь всё изменилось.
Как сообщает The Sun, 45-летняя Клэр Энтвистл продаёт одежду в магазине. Однако в какой-то момент женщина начала испытывать неловкость – ведь наряды, которые Клэр продавала, были для неё слишком маленькими.
До 19 лет Энтвистл не знала о проблемах с избыточным весом. Однако затем девушка вышла замуж и переехала жить к мужу. Вместе супруги заказывали на дом много еды, а по дороге с работы Клэр часто заходила в закусочные.
«Я употребляла молочный батончик семейного размера, пончик, «пузатую» бутылку колы. Я не была довольна, пока не съедала так много, что не могла встать с дивана. Но хотя я набирала вес, я была счастлива, и это совсем не портило мою жизнь», – рассказала жительница британского города Ланкашир.
При росте 167 см Клэр весила 146 кг. В итоге ей перестала подходить та одежда, которую Энтвистл предлагала своим клиентам. Самой британке приходилось носить мешковатые одеяния. Были и другие проблемы. Клэр не могла наклониться, чтобы завязать шнурки, а в ресторане приходилось спрашивать, есть ли подходящий для женщины стул.
Наконец, в марте 2019 года Энтвистл задумалась о похудении. Свекровь женщины присоединилась к сообществу худеющих людей, поэтому Клэр захотела последовать её примеру. И за неделю британка сбросила 5 кг.
Вдохновившись таким достижением, Энтвистл продолжила худеть. За прошедшее время женщина сбросила 76 кг. Сейчас она весит около 70 кг. Теперь она не просто может носить ту же одежду, которую продаёт, но и служит в качестве модели, на себе показывая, как вещи будут сидеть на покупательницах.
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