Женщина торгует одеждой и выступает в роли модели. Два года назад она не могла об этом и мечтать

Женщина занимается продажей одежды. Долгое время менеджер не могла сама носить те же вещи из-за лишнего веса, но теперь всё изменилось. Как сообщает The Sun, 45-летняя Клэр Энтвистл продаёт одежду в магазине. Однако в какой-то момент женщина начала испытывать неловкость – ведь наряды, которые Клэр продавала, были для неё слишком маленькими.

Фото: Focus Features

До 19 лет Энтвистл не знала о проблемах с избыточным весом. Однако затем девушка вышла замуж и переехала жить к мужу. Вместе супруги заказывали на дом много еды, а по дороге с работы Клэр часто заходила в закусочные.

Фото: Focus Features

«Я употребляла молочный батончик семейного размера, пончик, «пузатую» бутылку колы. Я не была довольна, пока не съедала так много, что не могла встать с дивана. Но хотя я набирала вес, я была счастлива, и это совсем не портило мою жизнь», – рассказала жительница британского города Ланкашир.

Фото: Focus Features

При росте 167 см Клэр весила 146 кг. В итоге ей перестала подходить та одежда, которую Энтвистл предлагала своим клиентам. Самой британке приходилось носить мешковатые одеяния. Были и другие проблемы. Клэр не могла наклониться, чтобы завязать шнурки, а в ресторане приходилось спрашивать, есть ли подходящий для женщины стул.

Фото: Focus Features

Наконец, в марте 2019 года Энтвистл задумалась о похудении. Свекровь женщины присоединилась к сообществу худеющих людей, поэтому Клэр захотела последовать её примеру. И за неделю британка сбросила 5 кг.

Фото: Focus Features