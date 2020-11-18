Девушка заглянула в историю браузера парня и узнала неприятную тайну. К такому открытию она не была готова

Девушка 2 года встречалась с парнем и жила с ним вместе, не обращая внимания на его измены. Но поисковой запрос в браузере молодого человека стал последней каплей даже для неё.

Пользовательница Reddit под ником Ok-One-5936 обратилась к другим людям за советом. Она рассказала, что до недавнего времени считала свои отношения с юношей весьма удачными. Они жили вместе, у них есть несколько кошек, и в целом пара хорошо ладит.

Однако была маленькая проблема: на протяжении всего времени отношений парень Ok-One-5936 ей изменял. Об этом девушка узнала, когда они начали жить вместе. Молодой человек сказал, что он не мог иначе, ведь некоторое время они очень долго не виделись. Ok-One-5936 была сильно влюблена в парня, поэтому смирилась.

Через неделю после этого девушка решила проверить историю браузера своего возлюбленного. И один запрос буквально разбил ей сердце. Юноша интересовался: «Что делать, если ваша девушка набрала вес?»

Ok-One-5936 поговорила с партнёром. Он сказал, что интересовался этим, чтобы поддержать разговор с друзьями. Девушка поверила. Затем прошли четыре месяца, и молодой человек вновь ввёл тот же поисковой запрос. Теперь автор публикации уже просто не могла поверить, что парню эта информация нужна в общеобразовательных целях или для поддержания диалога с друзьями.

Ok-One-5936 добавила, что у неё 12 размер. И хотя она немного поправилась, девушка носит всё ту же одежду.

Пользователи Reddit удивились тому, что девушку смутили не измены, а поисковой запрос. Большинство комментаторов пришло к выводу, что нет ничего неправильного в том, чтобы найти способ деликатно обсудить вопрос увеличения веса партнёра. А вот регулярные измены – это повод уйти от молодого человека.

Кстати, ранее мы рассказывали о парне, который не может понять проблемы таких отношений, ведь у него нет девушки. Однако молодой человек не унывает.