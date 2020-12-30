Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников
Большинство людей понимает, что праздники – не самое подходящее время для жестоких розыгрышей. Но один парень явно не сможет забыть это Рождество.
Как сообщает Irish Mirror, Уэс Кинг из Дублина (Ирландия) вместе с родственниками принял участие в обмене подарками. Получив билет мгновенной лотереи, Уэс не был особенно впечатлён, потому что не рассчитывал на выигрыш.
Однако Кинг не стал возмущаться, а решил просто сыграть. Он начал стирать поля с цифрами и в какой-то момент замер. Получалось, будто он выиграл 50 тысяч евро (61 тысяча долларов). Молодой человек не поверил глазам и показал билет семье. Родственники заверили, что всё верно.
После этого Уэс подскочил и начал кричать: «Я выиграл 50 тысяч!» Находившиеся люди вежливо хлопали и радовались за счастливчика. Это продлилось несколько минут, после чего сестра Кинга посоветовала брату взглянуть на обратную сторону лотерейного билета.
Поскольку парень ничего не увидел, девушка ткнула пальцем в мелкий шрифт. Там было написано следующее: «Данный билет нельзя обменять на призы или наличные деньги, если только вы не заплатите из своего кармана».
Кинг заморгал, но всё ещё не мог понять, что не так. Тогда сестра прямо сказала, что билет – подделка, обычный розыгрыш. Комната наполнилась смехом, а Уэс стоял и пытался выдавить из себя улыбку.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который тоже перешёл границу с розыгрышами. Теперь его ждёт настоящее наказание (подробнее здесь).