Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников

Большинство людей понимает, что праздники – не самое подходящее время для жестоких розыгрышей. Но один парень явно не сможет забыть это Рождество. Как сообщает Irish Mirror, Уэс Кинг из Дублина (Ирландия) вместе с родственниками принял участие в обмене подарками. Получив билет мгновенной лотереи, Уэс не был особенно впечатлён, потому что не рассчитывал на выигрыш.

Фото: Irish Mirror

Однако Кинг не стал возмущаться, а решил просто сыграть. Он начал стирать поля с цифрами и в какой-то момент замер. Получалось, будто он выиграл 50 тысяч евро (61 тысяча долларов). Молодой человек не поверил глазам и показал билет семье. Родственники заверили, что всё верно.

Фото: Irish Mirror

После этого Уэс подскочил и начал кричать: «Я выиграл 50 тысяч!» Находившиеся люди вежливо хлопали и радовались за счастливчика. Это продлилось несколько минут, после чего сестра Кинга посоветовала брату взглянуть на обратную сторону лотерейного билета. Поскольку парень ничего не увидел, девушка ткнула пальцем в мелкий шрифт. Там было написано следующее: «Данный билет нельзя обменять на призы или наличные деньги, если только вы не заплатите из своего кармана».

Фото: Irish Mirror