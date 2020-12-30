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Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников

30 декабря 2020 09:38
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Большинство людей понимает, что праздники – не самое подходящее время для жестоких розыгрышей. Но один парень явно не сможет забыть это Рождество.

Как сообщает Irish Mirror, Уэс Кинг из Дублина (Ирландия) вместе с родственниками принял участие в обмене подарками. Получив билет мгновенной лотереи, Уэс не был особенно впечатлён, потому что не рассчитывал на выигрыш.

Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников -1

Фото: Irish Mirror 

Однако Кинг не стал возмущаться, а решил просто сыграть. Он начал стирать поля с цифрами и в какой-то момент замер. Получалось, будто он выиграл 50 тысяч евро (61 тысяча долларов). Молодой человек не поверил глазам и показал билет семье. Родственники заверили, что всё верно.

Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников -4

Фото: Irish Mirror 

После этого Уэс подскочил и начал кричать: «Я выиграл 50 тысяч!» Находившиеся люди вежливо хлопали и радовались за счастливчика. Это продлилось несколько минут, после чего сестра Кинга посоветовала брату взглянуть на обратную сторону лотерейного билета.

Поскольку парень ничего не увидел, девушка ткнула пальцем в мелкий шрифт. Там было написано следующее: «Данный билет нельзя обменять на призы или наличные деньги, если только вы не заплатите из своего кармана».

Парень получил подарок – и радости не было предела. Но всё оказалось жестокой шуткой родственников -7

Фото: Irish Mirror 

Кинг заморгал, но всё ещё не мог понять, что не так. Тогда сестра прямо сказала, что билет – подделка, обычный розыгрыш. Комната наполнилась смехом, а Уэс стоял и пытался выдавить из себя улыбку.

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, который тоже перешёл границу с розыгрышами. Теперь его ждёт настоящее наказание (подробнее здесь).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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