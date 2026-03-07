В Париже до +18, а в Варшаве +12 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков и температуру до +18. В Вене +14 и также без осадков. В Риме облачно с солнечными прояснениями и до +17. В Мадриде столбики термометров покажут +14 и кратковременный дождь.

В Софии до +9 и без осадков. В турецкой столице до +7 и малооблачно. В Афинах +15 и без существенных осадков.