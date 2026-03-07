В Париже до +18, а в Варшаве +12 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют погоду без осадков и температуру до +18. В Вене +14 и также без осадков. В Риме облачно с солнечными прояснениями и до +17. В Мадриде столбики термометров покажут +14 и кратковременный дождь.
В Софии до +9 и без осадков. В турецкой столице до +7 и малооблачно. В Афинах +15 и без существенных осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге будет облачная погода и без осадков. Температура до +6 градусов. В Вильнюсе +8 и облачно. В Варшаве +12 и без осадков. +10 в Киеве. В столице России прогнозируется -2 и небольшой снег.