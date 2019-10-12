«Ощущение того, что ты на своём месте». Актриса из «Сватов» рассказала о своём призвании

Новости России. Российская актриса Людмила Артемьева рассказала о том, что чувствует себя на своём месте.

Артистка считает, что её здорово выручили сериалы. Именно благодаря им Артемьева обрела популярность. Людмила заметила, что хоть она и не ходит по «каннским дорожкам», у неё всё же есть подходящие платья для подобных мероприятий. Впрочем, этот вопрос не сильно заботит актрису.

«Понимаете... есть такое понятие — ощущение того, что ты на своём месте. Я никогда не стремилась сыграть роль Офелии. Но, собственно говоря, и других каких-то ролей особо не ждала», – написала Артемьева на своей странице в Instagram.