Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы
Новости России. Фигурное катание не перестаёт развиваться и радовать зрителей. Каждый год появляются всё более впечатляющие спортсмены. Если много лет назад люди восхищались связками двойных прыжков, то сейчас мало кого можно удивить даже четверными.
Несмотря на это, бывшие великие спортсмены навсегда остаются кумирами многих людей. Сейчас они уже давно не выступают в профессиональном фигурном катании. И пусть эти знаменитости не исчезли с экранов, уже не каждый вспомнит, как они смотрелись на льду. Мы захотели напомнить.
Илья Авербух
Фото: instagram.com/tres_mamas_notes
Татьяна Тарасова
Фото: instagram.com/t.a.tarasova
Алексей Ягудин
Фото: vk.com/alexei.yagudin и instagram.com/alexei.yagudin
Евгений Плющенко
Фото: vk.com/club152135 и instagram.com/plushenkoofficial
Анна Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Ирина Слуцкая
Фото: instagram.com/slutskayaofficial
Татьяна Навка
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Сейчас Татьяну Тарасову все знают как замечательного тренера, который помог развить таланты многим российским фигуристам. Кто из известных спортсменов считает её не только наставницей, но и близким человеком (читайте здесь)?