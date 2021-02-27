Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы

Новости России. Фигурное катание не перестаёт развиваться и радовать зрителей. Каждый год появляются всё более впечатляющие спортсмены. Если много лет назад люди восхищались связками двойных прыжков, то сейчас мало кого можно удивить даже четверными.

Несмотря на это, бывшие великие спортсмены навсегда остаются кумирами многих людей. Сейчас они уже давно не выступают в профессиональном фигурном катании. И пусть эти знаменитости не исчезли с экранов, уже не каждый вспомнит, как они смотрелись на льду. Мы захотели напомнить.

Илья Авербух