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Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы

27 февраля 2021 12:55
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Новости России. Фигурное катание не перестаёт развиваться и радовать зрителей. Каждый год появляются всё более впечатляющие спортсмены. Если много лет назад люди восхищались связками двойных прыжков, то сейчас мало кого можно удивить даже четверными. 

Несмотря на это, бывшие великие спортсмены навсегда остаются кумирами многих людей. Сейчас они уже давно не выступают в профессиональном фигурном катании. И пусть эти знаменитости не исчезли с экранов, уже не каждый вспомнит, как они смотрелись на льду. Мы захотели напомнить. 

Илья Авербух 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -1

Фото: instagram.com/tres_mamas_notes 

Татьяна Тарасова 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -4

Фото: instagram.com/t.a.tarasova 

Алексей Ягудин 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -7

Фото: vk.com/alexei.yagudin и instagram.com/alexei.yagudin 

Евгений Плющенко 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -10

Фото: vk.com/club152135 и instagram.com/plushenkoofficial 

Анна Семенович 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -13

Фото: instagram.com/ann_semenovich 

Ирина Слуцкая 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -16

Фото: instagram.com/slutskayaofficial 

Татьяна Навка 

Они покорили сердца миллионов. Как выглядели в начале своей карьеры знаменитые российские фигуристы -19

Фото: instagram.com/tatiana_navka 

Сейчас Татьяну Тарасову все знают как замечательного тренера, который помог развить таланты многим российским фигуристам. Кто из известных спортсменов считает её не только наставницей, но и близким человеком (читайте здесь)? 

# Фигурное катание # калейдоскоп # Илья Авербух # Татьяна Тарасова # Алексей Ягудин # Евгений Плющенко # Анна Семенович # Ирина Слуцкая # Татьяна Навка # Фотофакт

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