Герои каждого дня. МЧС Беларуси представило фильм, где реальные спасатели рассказывают о своей работе

Новости Беларуси. В свой профессиональный праздник, в День спасателя, МЧС Беларуси представило фильм о тех, кто спасает жизни. 30-минутный фильм под названием «Герои каждого дня» был опубликован на YouTube-канале «МЧС Беларуси». Премьера фильма также была приурочена к 20-летию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «МЧС Беларуси»

В описании ролика сказано, что «реальные спасатели рассказывают о своей нелегкой работе и о том, с какими трудностями приходится сталкиваться на пути к светлой цели – спасению жизней». В фильме рассказывают про подготовку специалистов, как проходит процесс обучения и тренировки,а также о том, как спасатели ведут себя в экстренных ситуациях.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «МЧС Беларуси»

«Спасатель – это тот человек, который все свои страхи может взять в кулак и идти с ними вперед, не бояться». В этой работе также рассказали о том, что спасатель должен быть психологом, не только помочь, но и успокоить. Кроме того, это сплоченная коллективная работа.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «МЧС Беларуси»

«Когда заступаешь на дежурство, у нас уже сплоченный караул, который как вторая семья. Друг за друга. И ты в ответе, и за тебя в ответе те люди, которые идут с тобой в дым, в огонь, спасать человека». Герои фильма отметили, что «именно в этой профессии человек в большей мере не берет себе, а наоборот – отдает. Как время показывает, даже где-то ценой своей жизни».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «МЧС Беларуси»