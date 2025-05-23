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Белорусы выиграли 5 наград на втором этапе международной плавательной серии в Барселоне

23 мая 2025 12:32
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Белорусы выиграли пять наград на втором этапе международной плавательной серии, которая завершилась в Барселоне, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне золото соревнований с национальным рекордом завоевала Алина Змушко. Ей не было равных на дистанции 200 метров брассом. Также призером турнира стал лидер нашей мужской команды Илья Шиманович. На 100-метровке брассом минчанин показал третье время. Ранее он праздновал успех на дистанции вдвое короче. В первый день турнира Анастасия Шкурдай отправила в копилку сборной еще одно золото. А Змушко – бронзу.

# Плавание

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