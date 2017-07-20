Очень милые и веселые люди: как минчанин поужинал с участниками группы Depeche Mode

Новости Беларуси. Житель Минска Алексей Ламан опубликовал на своей странице в социальной сети поразительную историю о том, как он отужинал с участниками группы Depeche Mode, которые приехали на концерт в Минске.

Напомним, шоу в белорусской столице было отменено из-за госпитализации фронтмена группы – здесь подробнее.

Алексей знаком с одним из членов группы – Мартином Гором уже несколько лет. Музыкант заказывает у белоруса модули для инструментов. Гор пригласил минчанина на концерт и хотел заехать в гости к Алексею, но не знал, будет ли у него время на это. Однако немного времени все-таки нашлось, и музыкант посетил белорусского знакомого, послушал его новые приборы и музыку, которую он записывает.

Около Минск-арены Алексей узнал, что концерт отменен. Но белоруса ждал другой сюрприз – участник группы пригласил его вместе с друзьями на ужин, где они весело пообщались и сфотографировались.