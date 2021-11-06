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Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске

06 ноября 2021 11:32
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Новости Беларуси. Одно из основных условий удачной фотосессии – выбор подходящей локации, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И для начинающих фотографов этот вопрос – один из самых важных. От места съемки зависит многое. В первую очередь, это, конечно же, настроение портрета, ведь именно окружающая среда придает снимку сюжетность.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-1

Если локация выбрана правильно, то и окончательный результат вас удивит. Минск – очень фотогеничный город. А бархатной осенью белорусская столица преображается еще больше, и эту красоту нельзя скрыть от объективов творческих людей. Так куда можно пойти, чтобы фотография и город звучали в унисон?

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-4

Территория речной набережной в районе Верхнего города – исторический центр столицы. Здесь можно сделать интересные урбанистические снимки, притом разные по стилистике, в зависимости от выбранного ракурса: как в современной вариации, так и в старинной – в узких улочках предместья.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-7

Городской парк имени Максима Горького – самый удобный в плане расположения вариант, где можно и пофотографироваться, и прогуляться. Тут изюминка – большое колесо обозрения и отличные виды на Свислочь.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-10

Для фотосессии на природе Центральный ботанический сад – превосходная локация. Липовые аллеи, ажурные беседки, оранжереи, дендрарий и озерный комплекс – все это отличные декорации для съемки.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-13

Остров на Цнянском водохранилище – интересное и малоизвестное место для съемок на природе. Невероятное сочетание липовой аллеи и дороги, уходящей в закат.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-16

Яблоневый сад в Малиновке по улице Рафиева – полузаброшенный парк, он прекрасен тем, что деревья тут старые, а их ветви клонятся очень низко к земле, что позволяет делать действительно уникальные кадры.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-19

Ретро-атмосфера, кирпичные здания, трамвайные пути, граффити – все это можно найти на знаменитой Октябрьской улице. Снимки на ней смотрятся выигрышно в любое время года. А вот куда чаще всего заглядывают столичные фотографы – давайте узнаем.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-22

Елена Шиленок, фотограф:
Это cлаломный канал уникальное спортивное сооружение, когда-то использовалось спортсменами. Сейчас его не используют, и оно стало любимо фотографами. Чаще всего популярно оно летом, потому что мало воды и есть возможность спуститься. Можно фотографироваться и создавать уникальную сказочную горную локацию, так как в Беларуси нет гор. Неплохая альтернатива для фотографов.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-25

Он находится недалеко от поселка Ждановичи. В зимнее время, когда земля покрыта снегом, здесь можно сделать красивые кадры с имитацией горного рельефа. Не остается без внимания и побережье Заславского водохранилища, больше известного как Минское море.

Елена Шиленок:
Одно из любимых мест под Минском, куда легко добраться это, естественно, Минское море. Локация реально очень живописная и уникальная.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-28

Волнующееся море, песчаные берега. Ветер поднимает волны и разбрасывает золотые листья по пустынному песчаному пляжу, а вдалеке на воде виднеются парусники. В этом месте можно сделать красивые снимки в любое время суток. Плюс ко всему около центра парусного спорта есть каменистый пляж, другой – не менее живописный – расположен за дамбой при съезде с трассы Минск-Молодечно.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-31

Елена Шиленок:
Когда я привожу сюда своих моделей или какие-то счастливые пары, когда видят эту локацию, говорят это прям как где-то в Италии. Это похоже чем-то на европейский берег моря.

Прекрасной локацией станет и парк Дрозды, расположенный недалеко от проспекта Победителей.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-34

Елена Шиленок:
Дрозды – одна из любимых локаций фотографов, потому что она находится в черте Минска. Чем она очень привлекает фотографов – тем, что здесь огромный комплекс водопадов. Из минусов – все водопады достаточно далековато друг от друга находятся, нужно времени часа два – два с половиной, чтобы пройтись по всем водопадам и сфотографировать.

Нужна эффектная фотография в Instagram? Рассказываем о самых красивых локациях в Минске-37

Малолюдные местечки и таинственные тропы. Локацию придется поискать, но оно того стоит. Мест, достойных внимания, в белорусской столице много. Каждый найдет для себя что-то поистине эстетичное и необычное. А вы уже изведали эти уголки столицы? Если нет, тогда самое время отправиться в путешествие. Взамен вы получите не только положительные эмоции, но и пополните фотоальбом яркими памятными снимками.

# Фотография # калейдоскоп # Елена Шиленок # Фотофакт

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