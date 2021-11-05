Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы

Бледная кожа, пустой и отрешённый взгляд, загадочность в каждом движении – именно так можно описать главного героя «Сумерек» Эдварда. Этот образ давно полюбился юным девушкам, которые долго мечтали о встрече с ним. Однако спешим утешить всех, кто всё-таки не надеется, что вампиров можно найти и в реальной жизни. Только романтичного и привлекательного здесь будет мало.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Сумерки»

Такую болезнь называют порфирией. Считается, что распространению этого редкого генетического заболевания крови способствовали брачные связи между близкими родственниками. А Трансильванию не зря принято считать родиной графа Дракулы, ведь именно здесь в прошлом тысячелетии порфирией страдало большое количество местных жителей.

Фото: pixabay.com

О самой болезни Порфирия нарушает синтез гема, промежуточной части метаболизма гемоглобина, за счёт чего в организме накапливаются токсичные вещества. На последней стадии недуга у человека высыхает кожа вокруг губ и дёсен. Улыбка при этом меняет свою окраску на красно-бурый цвет.

Фото: pixabay.com

Солнечный свет также опасен для болеющих. Ведь тонкая кожа на лице становится восприимчива к ультрафиолету, из-за чего она лопается, покрывается шрамами, а также различными язвами. Эти мучение происходят из-за того, что гемоглобин расщепляется именно при контакте с солнечными лучами. Поэтому днём люди, которые страдают порфирией, находятся преимущественно дома и только ночью устраивают себе небольшие прогулки. Это объясняет, почему все вампиры очень бледные.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Сумерки»