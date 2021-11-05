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Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы

05 ноября 2021 14:01
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Бледная кожа, пустой и отрешённый взгляд, загадочность в каждом движении – именно так можно описать главного героя «Сумерек» Эдварда. Этот образ давно полюбился юным девушкам, которые долго мечтали о встрече с ним. Однако спешим утешить всех, кто всё-таки не надеется, что вампиров можно найти и в реальной жизни. Только романтичного и привлекательного здесь будет мало. 

Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы-1

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Сумерки»

Такую болезнь называют порфирией. Считается, что распространению этого редкого генетического заболевания крови способствовали брачные связи между близкими родственниками. А Трансильванию не зря принято считать родиной графа Дракулы, ведь именно здесь в прошлом тысячелетии порфирией страдало большое количество местных жителей.

Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы-4

Фото: pixabay.com

О самой болезни

Порфирия нарушает синтез гема, промежуточной части метаболизма гемоглобина, за счёт чего в организме накапливаются токсичные вещества. На последней стадии недуга у человека высыхает кожа вокруг губ и дёсен. Улыбка при этом меняет свою окраску на красно-бурый цвет.

Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы-7

Фото: pixabay.com

Солнечный свет также опасен для болеющих. Ведь тонкая кожа на лице становится восприимчива к ультрафиолету, из-за чего она лопается, покрывается шрамами, а также различными язвами. Эти мучение происходят из-за того, что гемоглобин расщепляется именно при контакте с солнечными лучами. Поэтому днём люди, которые страдают порфирией, находятся преимущественно дома и только ночью устраивают себе небольшие прогулки. Это объясняет, почему все вампиры очень бледные.     

Вампиры всё-таки существуют, но это болезнь. Порфирия и её симптомы-10

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Сумерки»  

Мифы и правда о заболевании

Страдающим этим недугом характерна «особая любовь» к чесноку. Данный продукт выделяет сульфоновую кислоту, которая усугубляет болезненные ощущения, вызванные порфирией. А вот желание таких «вампиров» полакомиться чужой кровью является выдуманным фактом. Ведь в таком «деликатесе» нет никакой нужды, поскольку он никак не улучшит самочувствие больного.

Кстати, ранее мы рассказывали, как менялось представление о любителях человеческой крови. Посмотреть эволюцию образа вампира в кинематографе можно здесь.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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