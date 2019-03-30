Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга

Новости Беларуси. 29 марта на торжественном открытии сезона ФК «Динамо-Брест» представил новую форму. А немного ранее клуб записал новый гимн.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest

Гимн исполнили рэпер Серёга, Алёна Ланская и Юлия Быкова. В ролике появились и другие знаменитые личности.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest

Например, завершивший в январе 2019 года спортивную карьеру белорусский футболист Роман Василюк, который забил 258 голов и 96 из них – в составе брестского «Динамо».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest

Или Вася Пешеход, который ходит на матчи своей любимой команды пешком, несмотря на то, что иногда приходится преодолевать расстояние в 500-600 км.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest

И, конечно, не обошлось без поддержки многочисленных фанатов.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest

Что касается новой формы, то первый матч в ней брестчане проведут 31 марта в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».

В связи с началом в Беларуси 29-го футбольного сезона мы решили узнать, чего ожидать фанатам этого вида спорта.