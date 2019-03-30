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Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга

30 марта 2019 13:18
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Новости Беларуси. 29 марта на торжественном открытии сезона ФК «Динамо-Брест» представил новую форму. А немного ранее клуб записал новый гимн.  

Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest  

Гимн исполнили рэпер Серёга, Алёна Ланская и Юлия Быкова. В ролике появились и другие знаменитые личности.  

Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest  

Например, завершивший в январе 2019 года спортивную карьеру белорусский футболист Роман Василюк, который забил 258 голов и 96 из них – в составе брестского «Динамо».  

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Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest  

Или Вася Пешеход, который ходит на матчи своей любимой команды пешком, несмотря на то, что иногда приходится преодолевать расстояние в 500-600 км.  

Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest  

И, конечно, не обошлось без поддержки многочисленных фанатов.  

Новый гимн брестского «Динамо» исполнил рэпер Серёга-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Dynamo Brest  

Что касается новой формы, то первый матч в ней брестчане проведут 31 марта в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».  

В связи с началом в Беларуси 29-го футбольного сезона мы решили узнать, чего ожидать фанатам этого вида спорта.  

БАТЭ без Капского, минское «Динамо» без Чижа, брестское «Динамо» с Марадоной – здесь подробнее.  

# Футбол Беларуси # калейдоскоп # Серёга # Алёна Ланская # Юлия Быкова # Видеофакт

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