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Ему было 46 лет. Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

27 июня 2019 10:53
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Новости России. 25 июня на 47 году ушёл жизни основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Кан Алексей.  

«Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца», – говорится в сообщении.  

Группа была основана в конце 1980-х. Их первый и единственный альбом вышел в 2000 году. Вскоре после этого он стал платиновым. Особенно запомнились слушателям композиции «Тихий огонёк» и «Метро».  

Последние несколько лет Калинников редко появлялся на публике, предпочитая проявлять активность в соцсетях.  

# Некролог # калейдоскоп # Илья Калинников # Кан Алексей

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