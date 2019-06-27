Ему было 46 лет. Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Новости России. 25 июня на 47 году ушёл жизни основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор группы Кан Алексей.

«Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца», – говорится в сообщении.

Группа была основана в конце 1980-х. Их первый и единственный альбом вышел в 2000 году. Вскоре после этого он стал платиновым. Особенно запомнились слушателям композиции «Тихий огонёк» и «Метро».

Последние несколько лет Калинников редко появлялся на публике, предпочитая проявлять активность в соцсетях.