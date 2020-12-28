Какую причёску сделать на Новый год? Показываем четыре необычных варианта

Превратиться в диснеевскую принцессу за полчаса до боя курантов – просто. Начнем с воздушных колосков – это всегда сказка! Отделяем теменную зону от затылочной и начинаем заплетать рыбьи хвосты с двух сторон. Светлана Супокарева, стилист по прическам:

Мы берем прядь, чтобы эти волосики подходили сюда, делим на две части: одну наверх, вторую под низ. И таким же образом сюда заплетаем. Здесь мы фиксируем резиночкой, потом мы все красиво оформим. С другой стороны мы тоже начинаем проплетать таким же вариантом.

Внимание! Посередине рыбий хвост превращается в колосок, такой секретик позволит продержаться прическе всю карнавальную ночь. Две косички соединяем вместе и оставшуюся часть волос также проплетаем в рыбий хвост. Расправляем колосок, делаем его легким, словно кружева, и у лица выпускаем пару прядок.

Светлана Супокарева:

Можно ее носить каждый день, если ее немножко потуже сделать, а можно даже и на свадьбу.

Продолжаем новогоднее преображение. Делаем ставку на классику. Стиль ретро и низкий пучок всегда в тренде. Такую прическу выбирают голливудские звезды. Отделяем затылочную зону от теменной. Последнюю делим на две части и завязываем хвост.

Светлана Супокарева:

Завязываем снизу хвостик, делим хвостик на две части, в этой части нужно сделать небольшой начес. Дальше нам нужно соединить, заколоть вот здесь его. Это все прячем, поправляем и закрепляем шпилечками.

Слегка начесываем наши прядки и аккуратно выкладываем на пучок с двух сторон. Обязательно фиксируем, оставшиеся хвостики прячем – и волшебный образ готов! Светлана Супокарева:

Собранные волосы всегда выглядят актуально, сдержанно и красиво.

Хочется закружиться на танцполе в локонах? Следующий вариант для вас. Оставьте волосы распущенными и заплетите с двух сторон тоненькие колоски. Соедините их в хвостик, а затем распушите, придав французского шарма.

Светлана Супокарева:

Здесь могут быть и заколочки, и ободки различные, сейчас их очень много.

И напоследок прическа, которая покорит с первого взгляда. Принцип такой же: теменная часть отдельно от затылочной. Делим прядь напополам и прокручиваем волосы от лица жгутиком с двух сторон. Только не полностью, а до середины. Затем соединяем всю красоту в гульку.

Светлана Супокарева:

Вот эти хвостики вместе соединились, и мы их заплетаем. Мы таким же образом распускаем этот жгутик и потом его просто закручиваем в красивую гулечку.