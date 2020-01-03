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Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»

03 января 2020 12:26
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С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет.   

Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко становится героиней телепередач, но в конце 2019 года она посетила студию программы «Привет, Андрей».   

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко» -1

Кадр из программы «Привет, Андрей» 

Наталья сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу в возрасте 15 лет. Этот образ принес актрисе всесоюзную славу.  

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко» -4

Кадр из киносказки

Однако основным родом деятельности Седых был балет. Она была артисткой Большого театра, в котором служила более 20 лет.  

Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко» -7

Кадр из программы «Привет, Андрей»

Зрители и гости программы были поражены тем, как хорошо выглядит Наталья Седых. В студии актриса появилась в образе Настеньки из «Морозко» – том же сарафане и красном платке.  

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# Звезды # калейдоскоп # Наталья Седых

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