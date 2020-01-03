Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»

С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет. Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко становится героиней телепередач, но в конце 2019 года она посетила студию программы «Привет, Андрей».

Кадр из программы «Привет, Андрей»

Наталья сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу в возрасте 15 лет. Этот образ принес актрисе всесоюзную славу.

Кадр из киносказки

Однако основным родом деятельности Седых был балет. Она была артисткой Большого театра, в котором служила более 20 лет.

Кадр из программы «Привет, Андрей»