Спустя 55 лет после премьеры. Как сейчас выглядит Настенька из «Морозко»
С момента выхода сказки «Морозко» на экраны прошло 55 лет.
Сейчас исполнительнице главной женской роли в фильме – Наталье Седых – 71 год. Актриса редко становится героиней телепередач, но в конце 2019 года она посетила студию программы «Привет, Андрей».
Кадр из программы «Привет, Андрей»
Наталья сыграла роль Настеньки в сказке Александра Роу в возрасте 15 лет. Этот образ принес актрисе всесоюзную славу.
Однако основным родом деятельности Седых был балет. Она была артисткой Большого театра, в котором служила более 20 лет.
Кадр из программы «Привет, Андрей»
Зрители и гости программы были поражены тем, как хорошо выглядит Наталья Седых. В студии актриса появилась в образе Настеньки из «Морозко» – том же сарафане и красном платке.
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