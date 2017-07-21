Прямой эфир

Instagram-обзор страницы участника «Славянского базара-2017» и «Голоса країни» – белоруса Егора Шаранкова

21 июля 2017 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На этой неделе завершился XXVI фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Главным событием смотра традиционно стал конкурс молодых исполнителей, где приняли участие исполнители из 21 страны.

Беларусь на международном конкурсе представлял 19-летний студент Белорусского государственного университета культуры и искусств Егор Шаранков. В финале конкурса Егор набрал равное количество баллов вместе с другим участником – Владом Сытником из Украины. Жюри решило присудить победу украинцу, а Егор получил вторую премию фестиваля. Исполнитель признался, что доволен результатом, потому что ему удалось набрать максимальное в нынешнем году количество баллов, а жюри и зрители посчитали его достойным данного приза.

О конкурсе и его результатах Егор рассказал в программе «Утро. Студия хорошего настроения» – подробности здесь

Нынешнюю рубрику «Instagram-обзор» посвящаем странице Егора. Мы посмотрели, какими снимками певец делится со своими подписчиками, и собрали некоторые интересные факты из его творческой биографии (орфография и пунктуация автора сохранены).

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # Егор Шаранков

Другие новости рубрики

Все новости
«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон
21 июля 2017 10:27

«Поем песни вместе»: что публиковал в Instagram солист Linkin Park Честер Беннингтон

«Это музыка. И она вечна»: фанаты и коллеги скорбят о смерти Честера Беннингтона
21 июля 2017 08:28

«Это музыка. И она вечна»: фанаты и коллеги скорбят о смерти Честера Беннингтона

Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет
20 июля 2017 19:05

Дресс-код королевской семьи: почему королева всегда носит перчатки и не приемлет бежевый цвет