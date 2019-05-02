Чарли Чаплин. Почему, когда он смешил весь мир, ему самому было не до смеха?

Наверное, тяжело шутить, когда твоя жизнь безрадостна. Надо обладать огромным чувством юмора, чтобы не озлобиться на мир самому и заставить смеяться людей. Чарли Чаплин… Поражаешься, как может человек поднимать настроение другим, когда самому тошно от бесконечных испытаний. Он - какой-то божий подарок человечеству.

Отец Чаплина был популярным артистом, но умер от пьянства в 37 лет. А когда мальчику исполнилось семь, мама сошла с ума, и её закрыли в «психушке». Как вам детство? К этому моменту Чарли уже знал, чем будет зарабатывать на жизнь. Мама его была артисткой лондонского мюзик-холла и всюду таскала мальчика с собой. Однажды, когда у неё прямо во время выступления пропал голос, Чарли вышел на сцену и допел куплет до конца. Зрителей этот поступок тронул. Они бросали на сцену мелочь, а Чарли с детской непосредственностью собирал монетки и продолжал петь. Публике понравился потешный мальчик, а мальчику понравилось выступать за деньги. И так увлекся, что к 30 годам заключал с кинокомпаниями миллионные контракты и считался самым дорогим артистом своего времени. А пока он ребенком ещё только мечтал о большой сцене и богатстве, его с братом забрали в сиротский приют. Жизнь там была не сахар. Подростку пришлось подрабатывать, кем придется, и в 14 лет он попал-таки в театр. Было сложно неграмотному парню разучивать роли, и поэтому он вскоре перешел в театр пантомимы. Здесь он был более удачлив. Однажды Чарли взяли на гастроли в США, где его выступление увидел американский кинопродюсер Мак Сеннет и пригласил попробовать сняться в кино. Тогда оно было немым, тексты учить не надо было.

Чаплин решил остаться в Америке. То, что требовалось по сценарию, у него не очень получалось. Во-первых, оставались проблемы с текстами. Во-вторых, в нем было что-то своё, что не укладывалось в принятые стандарты. Продюсер даже разочаровался в новичке и хотел уволить. Можно представить состояние парня. Мечтал быть актером, а тут не пришелся ко двору. Но уныние было недолгим. Именно здесь, в студии Сеннета, и родился этот известный всему миру образ маленького бродяги – в котелке, с тросточкой, неуклюжего и жалкого. И позже, когда Чаплин создаст собственную кинокомпанию «Юнайтед Артистс» и разбогатеет, он не перестанет играть этот образ в своих фильмах «Золотая лихорадка», «Парижанка», «Огни большого города»…

От прогресса никуда не уйдешь и не отшутишься. В киноиндустрии появился звук. Чаплин продолжал еще несколько лет смешить без него, а в 1940-м выпустил первую звуковую ленту «Великий диктатор», где сам сыграл Адольфа Гитлера. Казалось, лучше бы он этого не делал. В ту пору в США очень не любили коммунистов. Высмеивание фюрера нацистской Германии властями было воспринято как выступление автора в защиту Советов, и против него была организована травля. Человек, наслаждавшийся свободой творчества, явственно ощутил на себе её американские границы. Следующая работа «Месье Верде» и вовсе была запрещена цензурой. В 1942 году он организовал кампанию за открытие второго фронта. Его обвиняли в антигосударственной деятельности, в симпатиях к коммунистам и пропаганде сионизма. ФБР активно собирало против него компромат. Какие уж тут шутки! Творить в таких условиях было тяжело, а тем более делать комедии. Но он с детства боролся за выживание, поэтому терпел, как мог, не сдавался, продолжал смешить публику. Но дошло до того, что в 1952 году, когда Чаплин поехал в родной Лондон на премьеру своего фильма, в США ему уже не довелось вернуться. Его назад попросту не пустили. А ведь там жена, дети, дом, студия – вся жизнь. Американское правительство лишило человека семьи, хлеба и крова. Это было очередное испытание сил и нервов. Чаплин поселился в Швейцарии, в городе Веве. Он оформил жене генеральную доверенность на распоряжение всем имуществом, та все распродала и переехала с детьми в новый приют изгнанника. За океан он слетал только через 20 лет – на вручение второго «Оскара».

Сказать, что судьба сама шутила над комиком, – почти ничего не сказать. Всемирная слава, три «Оскара», звание рыцаря, полученное от английской королевы, Международная премия мира – да, всё это было. Но были и черные, как его костюм, полосы. В детстве его терзали сиротство и нужда. В творчество вмешивались цензура и критики. Спокойно работать не давали политика и правительство. Мало веселого было и в личной жизни шутника. Он был четырежды женат. Его первый ребенок умер вскоре после рождения, а брак распался. Второй его брак прекратился через 4 года с большим скандалом. Чаплину пришлось по решению суда выплатить бывшей жене более 800 тысяч долларов отступных – бешеные деньги на то время. Вообще он судился несколько раз, и всё по искам женщин. Третья «любовь» тоже разбилась на осколки. Она ушла от него к писателю Эриху Марии Ремарку. Четвертая жена Уна О’Нил была младше актера на 36 лет. Она прожила с ним до конца, родив восемь детей. Всего у Чаплина их было двенадцать.

Словом, судьба любила подбрасывать Чаплину подарки. И, как видим, не только приятные. Последние особенно красноречивы. Если она подарила гению легкую смерть во сне, то над телом, напротив, поиздевалась. Спустя три месяца после погребения какие-то уроды выкопали из могилы гроб и потребовали выкуп у семьи за возврат трупа. Их поймали, гроб с Чарли вернули в землю, накрыв на всякий случай бетонной плитой толщиной в полтора метра.

Оттуда Чаплин уже никого не смешит. Но мир продолжает смеяться над чудаком с тросточкой и в больших ботинках.

Ваш В.Д.