Козерогам – успехи на работе, Весам – встречи со старыми друзьями. Гороскоп на май

Новости мира. До лета остался всего один месяц. О начале новой жизни, отпуске, школьных каникулах и поступлениях в университеты мы поговорим в следующий раз. Сейчас обратимся к гороскопу за советом, как благополучно дожить до лета и подготовиться к нему. Итак, гороскоп на май.

Овны.

Первому знаку Зодиака начало мая отнюдь не принесёт весеннее настроение. Гороскоп утверждает, что на Овнов навалятся хандра и апатия. А поскольку нет позитивного мышления, то и за важные дела лучше не браться, ведь есть риск наделать ошибок. Во второй половине месяца будет уже повеселее, так что хватит отдыхать – пора трудиться! Не стоит забывать и про активный отдых: побегать, попрыгать, поехать с семьёй на рыбалку. В личной жизни возможны трудности, но если Овны проявят терпение, то к концу мая ситуация наладится.

Тельцы.

Второму знаку Зодиака гороскоп также пророчит мрачное начало месяца. Но есть и положительный момент – дальше будет легче. В начале мая могут возникнуть проблемы на работе или с бизнесом, есть риск поссориться с деловыми партнёрами, а нервное напряжение грозит ухудшением здоровья. Впрочем, осталось продержаться совсем чуть-чуть – уже на второй неделе месяца всё придёт в норму. После этого удача будет улыбаться Тельцам, так что они смогут исправить все проблемы, если успели таковые заработать, а также познакомиться с интересными людьми, получить прибыль и даже наладить личную жизнь.

Близнецы.

У представителей третьего знака Зодиака май будет активным. Близнецы почувствуют энергетический подъём и, возможно, подъём по карьерной лестнице. Если Близнецы не будут противиться потоку и позволят себе творить, то вскоре получат приятные результаты. А вот на дорогах и в отношениях с людьми лучше не торопиться, поскольку спешка может привести к аварии.

Рак.

Четвёртому знаку Зодиака лучше начать месяц с решения повседневных задач и жить привычной жизнью: поработали – отдохнули. Именно такой совет даёт гороскоп Ракам. С осторожностью нужно оценивать заманчивые предложения, поскольку есть риск наткнуться на мошенников. В личной жизни аналогичная ситуация. Если Раки при деньгах – появятся желающие потратить их совместно, а то и вовсе завладеть ими. Если представители четвёртого знака Зодиака состоят в отношениях, то важно быть осторожнее со словами, чтобы ненароком не обидеть вторую половинку.

Львы.

У представителей пятого знака Зодиака май начнётся с появления требующих решения вопросов и сложностей на работе. Строго говоря, сложности будут в основном с деньгами, поэтому не стоит без раздумий отпускать населяющие кошелёк купюры на прогулки. К концу месяца, вероятно, проблемы с финансами смягчатся. В личной жизни ничего страшного не предвидится, но принимать решения всей жизни определённо не стоит. Хотя, если Львы уверены, то кто гороскоп такой, чтобы мешать им? Если же представители пятого знака Зодиака последуют совету гороскопа, то к июню вопросы в любви уйдут сами собой. Что касается здоровья, не лишним будет позволить себе небольшой отдых, и полезно будет заняться общеукрепляющими упражнениями.

Девы.

В апреле гороскоп не был слишком мягок с представителями шестого знака Зодиака, но теперь всё иначе. В этот раз Солнце не будет светить на всех одинаково, преимущественно оно будет озарять своим сиянием Дев. Денег – много, карьера – хороша, творческие идеи – только найди время для воплощения. Если же хочется чего-то серьёзного, то можно заняться ремонтом в доме. Даже совместное со второй половинкой облагораживание жилплощади обоями должно пройти без серьёзных потрясений. Так что вперёд – воплощать мечты. Кстати, если Девы не состоят в отношениях, то есть шансы найти ту/того самую/самого.

Весы.

К представителям седьмого знака Зодиака гороскоп был нежен предыдущие два месяца. Теперь всё будет тоже неплохо, но уже не так. Предполагается, что Весам могут встретиться старые друзья, которые захотят поговорить о славных днях юности. Это общение поможет узнать много нового и ценного. Один из старых друзей может даже помочь с каким-либо проектом. Со здоровьем всё нормально, но бездумное употребление вредной еды может привести к проблемам с желудком. Нервная система тоже под угрозой, поэтому Весам важно сохранять спокойствие и есть полезную пищу.

Скорпионы.

В апреле у представителей восьмого знака Зодиака могли возникнуть различные неурядицы. В мае всё наладится, и Скорпионы смогут порадоваться результатами своей деятельности по решению проблем в предыдущем месяце. В конце мая возможны приятные встречи, не исключено, что на горизонте появятся старые друзья. Последний месяц весны удачен и для поисков спутника жизни.

Стрельцы.

Первые две трети мая Стрельцам будет сопутствовать удача. Возможны перспективные знакомства, а рабочие задачи благополучно разрешатся. Если Стрельцы напрягутся и проявят себя перед начальством, то велика вероятность карьерного роста. В последней трети месяца рисковать уже не нужно, поскольку в это время Фортуна будет вынуждена откланяться и сходить в гости к кому-нибудь ещё. Гороскоп сообщает, что есть опасность серьёзных ссор, поэтому лучше не горячиться, а посчитать до десяти и попросить неделю на «подумать».

Козерог.

Гороскоп всегда считает представителей десятого знака Зодиака трудягами. В мае Козерогам воздастся по трудам их: успех в бизнесе, карьерный рост и так далее. Если у Козерогов есть мечта – самое время попробовать воплотить её. Только не нужно брать на это кредиты. И вкладывать огромные деньги в проекты с высоким риском тоже не рекомендуется. Что касается здоровья, то тут стандартно: не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей. В зоне риска – печень.

Водолеи.

Для представителей одиннадцатого знака Зодиака май будет спокойным и в то же время плодотворным. Есть возможность найти себе новое хобби и новых друзей. В середине месяца у Водолеев могут появиться проблемы с некими юридическими вопросами, но они должны утрястись в течение недели. Счастья Водолеям перепадёт в личной жизни. В семье будут гармония и любовь. Недавно вступившим в отношения представителям данного знака Зодиака гороскоп советует прислушиваться ко второй половинке.

Рыбы.

Рыбам май готовит сюрприз: возможно, придётся отправиться в командировку или поработать сверхурочно. С другой стороны, из этого можно извлечь выгоду, например, проявить себя или познакомиться с интересными людьми во время командировки. Рыбам не будет лишним подчеркнуть свои заслуги, иначе кто-нибудь другой может присвоить их себе. В конце месяца будет аналогичная, только уже добровольная ситуация: возможны поездка к дальним родственникам или встречи с друзьями.

В целом гороскоп на май довольно позитивен – всё будет хорошо. Конечно, некоторым знакам Зодиака придётся потрудиться, но это может принести свои плоды, так что будьте уверены – всё, что ни делается, – к лучшему.