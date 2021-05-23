Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу

Молодой человек рассказал историю о том, как заснул на пляже. По его словам, произошла очень смешная ситуация, но ему не поверили.

Пользователь TikTok под ником RepNickTV является относительно популярным блогером с тремя миллионами подписчиков. Обычно он публикует забавные ролики вместе со своей девушкой. Однако в этот раз 20-летнему парню из Мексики пришла в голову гениальная, как ему показалась, идея.