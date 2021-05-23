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Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу

23 мая 2021 12:16
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Молодой человек рассказал историю о том, как заснул на пляже. По его словам, произошла очень смешная ситуация, но ему не поверили. 

Пользователь TikTok под ником RepNickTV является относительно популярным блогером с тремя миллионами подписчиков. Обычно он публикует забавные ролики вместе со своей девушкой. Однако в этот раз 20-летнему парню из Мексики пришла в голову гениальная, как ему показалась, идея. 

Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу -1

Фото: tiktok.com/@repnicktv 

RepNickTV снял видео, на кадрах которого рассказал, что во время отдыха на пляже забыл снять маску. В какой-то момент он заснул, а потом… Приобрёл необычный загар. 

Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу -4

Фото: tiktok.com/@repnicktv 

Однако пользователи соцсети не позволили себя провести. Кто-то сомневался, что на пляже вообще нужно носить маску. Некоторые предположили, что у юноши на лице не слишком умело наложенный макияж. Наконец, дело дошло до обсуждения фильтров. Комментаторы обратили внимание, что линии «загара» двигаются, когда RepNickTV поворачивает голову. 

Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу -7

Фото: tiktok.com/@repnicktv 

После этого блогер признал своё поражение и подтвердил предположения комментаторов – он действительно использовал фильтр. 

Кстати, ранее мы рассказывали о человеке, который тоже очень ловко использовал фильтры. Сможете угадать, кто скрывается за внешностью этой прекрасной мотоциклистки (здесь подробности)? 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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