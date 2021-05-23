Парень хотел рассказать, почему не стоит спать на пляже. Но пользователи соцсетей тут же раскрыли юношу
Молодой человек рассказал историю о том, как заснул на пляже. По его словам, произошла очень смешная ситуация, но ему не поверили.
Пользователь TikTok под ником RepNickTV является относительно популярным блогером с тремя миллионами подписчиков. Обычно он публикует забавные ролики вместе со своей девушкой. Однако в этот раз 20-летнему парню из Мексики пришла в голову гениальная, как ему показалась, идея.
Фото: tiktok.com/@repnicktv
RepNickTV снял видео, на кадрах которого рассказал, что во время отдыха на пляже забыл снять маску. В какой-то момент он заснул, а потом… Приобрёл необычный загар.
Фото: tiktok.com/@repnicktv
Однако пользователи соцсети не позволили себя провести. Кто-то сомневался, что на пляже вообще нужно носить маску. Некоторые предположили, что у юноши на лице не слишком умело наложенный макияж. Наконец, дело дошло до обсуждения фильтров. Комментаторы обратили внимание, что линии «загара» двигаются, когда RepNickTV поворачивает голову.
Фото: tiktok.com/@repnicktv
После этого блогер признал своё поражение и подтвердил предположения комментаторов – он действительно использовал фильтр.
Кстати, ранее мы рассказывали о человеке, который тоже очень ловко использовал фильтры. Сможете угадать, кто скрывается за внешностью этой прекрасной мотоциклистки (здесь подробности)?