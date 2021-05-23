Почтальон пришёл доставить посылку, но его тут же попросили о другой работёнке. И вы вряд ли бы согласились на это

Доставка посылки не всегда бывает простой. Иногда курьер может случайно запереть человека в доме. Иногда доставщик может спрятать посылку под коврик. А иногда и получатель посылки может преподнести сюрприз.

Как сообщает The Mirror, в соцсетях стала вирусной забавная просьба владельца дома к почтальону. Неизвестный написал записку и попросил выручить его из беды.