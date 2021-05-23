Почтальон пришёл доставить посылку, но его тут же попросили о другой работёнке. И вы вряд ли бы согласились на это
Доставка посылки не всегда бывает простой. Иногда курьер может случайно запереть человека в доме. Иногда доставщик может спрятать посылку под коврик. А иногда и получатель посылки может преподнести сюрприз.
Как сообщает The Mirror, в соцсетях стала вирусной забавная просьба владельца дома к почтальону. Неизвестный написал записку и попросил выручить его из беды.
Фото: instagram.com/neighborsfromhell
В письме говорилось, что возле почтового ящика поселился паук. Сам автор письма слишком боится приближаться к арахниду, поэтому он попросил почтальона перенести паука или «совершить жестокое убийство».
В конце записки говорится, что владелец дома, если почтальон исполнит его просьбу, будет в неоплатном долгу. И чтобы добрый человек ничего не перепутал, автор письма внизу сделал схематичный рисунок паука.
Пользователи соцсетей посмеялись над ситуацией, но признали, что рисунок арахнида просто восхитителен. Однако в комментариях нашлись и брутальные пользователи, которые посоветовали владельцу дома вооружиться метлой или огнемётом и самостоятельно решить проблему.
Кстати, а вы слышали, что человек может во сне проглотить паука? Рассказываем, так ли это на самом деле (подробнее здесь).