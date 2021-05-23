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Почтальон пришёл доставить посылку, но его тут же попросили о другой работёнке. И вы вряд ли бы согласились на это

23 мая 2021 11:38
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Доставка посылки не всегда бывает простой. Иногда курьер может случайно запереть человека в доме. Иногда доставщик может спрятать посылку под коврик. А иногда и получатель посылки может преподнести сюрприз. 

Как сообщает The Mirror, в соцсетях стала вирусной забавная просьба владельца дома к почтальону. Неизвестный написал записку и попросил выручить его из беды. 

Почтальон пришёл доставить посылку, но его тут же попросили о другой работёнке. И вы вряд ли бы согласились на это -1

Фото: instagram.com/neighborsfromhell

В письме говорилось, что возле почтового ящика поселился паук. Сам автор письма слишком боится приближаться к арахниду, поэтому он попросил почтальона перенести паука или «совершить жестокое убийство». 

В конце записки говорится, что владелец дома, если почтальон исполнит его просьбу, будет в неоплатном долгу. И чтобы добрый человек ничего не перепутал, автор письма внизу сделал схематичный рисунок паука. 

Почтальон пришёл доставить посылку, но его тут же попросили о другой работёнке. И вы вряд ли бы согласились на это -4

Фото: pixabay.com 

Пользователи соцсетей посмеялись над ситуацией, но признали, что рисунок арахнида просто восхитителен. Однако в комментариях нашлись и брутальные пользователи, которые посоветовали владельцу дома вооружиться метлой или огнемётом и самостоятельно решить проблему. 

Кстати, а вы слышали, что человек может во сне проглотить паука? Рассказываем, так ли это на самом деле (подробнее здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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