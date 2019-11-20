Мужчина начал задыхаться, а врачи не могли понять почему. Ответ лежал у пациента дома

Мужчина стал испытывать трудности в дыхании, а врачи не могли понять, что с ним. Хотя ответ все время лежал у британца дома.
Тематическая статья была опубликована в журнале BMJ. Выдержки из нее приводит CNN.
43-летний Мартин Тейлор из Шотландии начал тяжело дышать, потом у него появилось головокружение при любой нагрузке.
«Спустя два месяца после появления симптомов я не мог ни стоять, ни ходить больше нескольких минут за один раз, чтобы не чувствовать приближение обморока».
Даже подняться по лестнице в своем доме стало испытанием.
После четырех визитов к врачу причина недомогания не стала понятной. Мартину приходилось все больше времени проводить дома.
Мужчина не знал, что у него гиперчувствительный пневмонит, при котором легкие воспаляются из-за аллергической реакции. Заболевание лечится, но главное – своевременная диагностика, потому что затягивание лечения могло привести к появлению рубцов на легких и даже летальному исходу.
Но врачи долго не могли установить, что с Тайлером.
Сначала британец три месяца лечился от инфекции верхних дыхательных путей. Но здоровье продолжало ухудшаться. Затем был сделан рентген грудной клетки.
Постановка диагноза была похожа на головоломку.
Это отмечал лечащий врач мужчины. Одной из первых подсказок был анализ крови Тейлора, который показал, что иммунная система отреагировала на что-то связанное с птицами. Однако Тейлор сказал врачу, что у него нет дома птиц, только кошка и собака.
Врач продолжал анализировать образ жизни пациента. Мужчина не курил, не путешествовал, работал в офисе, играл в местной группе на гитаре, жил в теплом и сухом доме вместе с женой.
Наконец-то после долгих расспросов стало ясно, на что у Тайлера аллергия. Пара недавно сменила синтетическое постельное белье на пуховое одеяло и пуховые подушки. А у Тейлора аллергия на пух и перья.
Мужчине назначили стероиды, одеяло и подушка были убраны с постели. И спустя время британцу стало лучше.
«У меня не было головокружения с тех пор, как я пошел на поправку. Сейчас моя жизнь в значительной степени такая же, какой была раньше».
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