Мужчина начал задыхаться, а врачи не могли понять почему. Ответ лежал у пациента дома

Мужчина стал испытывать трудности в дыхании, а врачи не могли понять, что с ним. Хотя ответ все время лежал у британца дома.

Тематическая статья была опубликована в журнале BMJ. Выдержки из нее приводит CNN.

43-летний Мартин Тейлор из Шотландии начал тяжело дышать, потом у него появилось головокружение при любой нагрузке.

«Спустя два месяца после появления симптомов я не мог ни стоять, ни ходить больше нескольких минут за один раз, чтобы не чувствовать приближение обморока».

Даже подняться по лестнице в своем доме стало испытанием.