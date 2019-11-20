Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?

Александр Зазулин, младший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Как правильно производить обрезку черной смородины? Существует три вида обрезки черной смородины. Задача обрезки включает в себя появление новых ветвей на замену устаревшим, на которых уже практически нет плодоношения.

Обрезку смородины мы начинаем сразу после того, как с растения опадают листья. Для обрезки выбираем искривленные побеги, низко расположенные, которые вам будут в дальнейшем мешать ухаживать за вашим растением, и старые четырех-пятилетние ветви.

На этом растении мы применили омолаживающую обрезку. В прошлом году мы оставили одну контрольную ветку, а остальные ветви обрезали на уровне почвы. У нас уже через год растение дало новые побеги.

Если при удалении старой четырех-пятилетней ветки мы обнаруживаем, что она не потеряла способность образовывать побеги однолетнего прироста, мы можем отложить ее удаление на более поздний срок, например, через год.