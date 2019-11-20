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Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?

20 ноября 2019 08:22
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Александр Зазулин, младший научный сотрудник РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Как правильно производить обрезку черной смородины? Существует три вида обрезки черной смородины. Задача обрезки включает в себя появление новых ветвей на замену устаревшим, на которых уже практически нет плодоношения.

Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?-1

Обрезку смородины мы начинаем сразу после того, как с растения опадают листья. Для обрезки выбираем искривленные побеги, низко расположенные, которые вам будут в дальнейшем мешать ухаживать за вашим растением, и старые четырех-пятилетние ветви.

Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?-4

На этом растении мы применили омолаживающую обрезку. В прошлом году мы оставили одну контрольную ветку, а остальные ветви обрезали на уровне почвы. У нас уже через год растение дало новые побеги.

Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?-7

Если при удалении старой четырех-пятилетней ветки мы обнаруживаем, что она не потеряла способность образовывать побеги однолетнего прироста, мы можем отложить ее удаление на более поздний срок, например, через год.

Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?-10

Постоянный уход за смородиной и своевременная обрезка позволят вам сохранить хороший урожай на вашем участке.

Как правильно обрезать чёрную смородину осенью для хорошего урожая?-13

# Растения и цветы # калейдоскоп # Александр Зазулин # Фотофакт # Полезные советы

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