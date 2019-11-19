Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в шутку.
Некоторое время назад пользователь Reddit под ником Kylekaiser15 решил прибегнуть к радикальному способу поиска девушки. Он сказал, что будет каждый день с использованием фотомонтажа добавлять к своим снимкам аниме-девушек до тех пор, пока у него не появится настоящая.
Сейчас идёт уже 40 день. Вполне возможно, что парень возьмёт пользователей Reddit измором. Где-нибудь на тысячной фотографии они сдадутся и помогут юноше найти свою любовь. Или нет.
Мы решили взглянуть, кто уже попал в коллекцию нарисованных девушек Kylekaiser15.
День 1
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 3
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 7
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 10
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 13
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 14
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 16
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 18
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 21
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 22
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 23
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 24
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 28
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 39
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
День 40
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15
Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересном случае. Парень получил от девушки, в которую влюблён, очень особенный подарок.
Но он юношу не обрадовал – здесь подробнее.