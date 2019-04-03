Дерзкий и бесстрашный. Каким ребёнком был принц Гарри, который скоро станет отцом

Новости Великобритании. Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл впервые станут родителями. Поэтому вспомним, каким в детстве был младший сын принцессы Дианы и принца Чарльза. Как сообщает Daily Mail, принц Гарри был ребенком, который даже в юном возрасте был безбоязненным и озорным.

Второй сын принца и принцессы Уэльских, принц Генри Чарльз Альберт Дэвид родился весом 3 килограмма 120 грамм 15 сентября 1984 года. Официальные представители дворца объявили, что мальчика зовут Гарри, а позже его отец заявил, что это всегда было так кроме тех случаев, когда он был «очень, очень непослушным». Диана очень заботилась о своем младшем ребенке, который был ласковым, милым и чувствительным.

Но Гарри был также известен своим авантюрным подходом к жизни. Говорят, что принцесса называла его «любящим опасность Гарри», а за веселый нрав ребенка прозвали «счастливым принцем». Принц Гарри хочет сделать для Меган Маркл то, чего не смог для своей матери (здесь подробнее). Кроме того, он был не прочь скорчить гримасу на камеру. По дороге на детскую рождественскую пьесу, куда он нарядился эльфом, 4-летний Гарри продемонстрировал, что он настоящий проказник – широко раскрыл рот и показал язык фотографам, когда проезжал в машине мимо них.

Один из работников поместья Хайгроув вспоминал то время: «Если его в школе отчитывает учитель, то типичная выходка – передразнить обидчика за спиной и убежать смеясь». «Гарри бесстрашен. Он настолько расслаблен, что, кажется, его мало что беспокоит». Его любовь ко всему военному началась рано. В 1993 году 8-летний принц, который затем провел 10 лет в вооруженных силах, сиял от восторга, когда, одетый в боевой костюм и шлем, он сидел в танке во время посещения военной базы вместе с Дианой на своем первом официальном публичном мероприятии.

Телохранитель принцессы Дианы, Кен Уорф, однажды вспоминал, как молодой принц, которому он одалживал рацию, надевал камуфляжную форму и просил дать ему задания. Но однажды Гарри взял на себя смелость в одиночку сбежать из дворца на улицу Кенсингтон Хай Стрит, никому не сказав об этом. А затем позвонил и решительно объявил, что «задание выполнено». Уорф рассказал, что он сразу устремился искать своего подопечного, поняв, где он находится.

Фото: instagram.com/SussexRoyal

Гарри, в отличие от своего старшего брата Уильяма, был свободен от обязанности стать в один прекрасный день королем. Однако он страдал от эмоционального расстройства, будучи свидетелем распада брака своих родителей и общественного резонанса, последовавшего за этим событием. Когда мальчику было всего 12 лет, он столкнулся с внезапной и трагической смертью своей любимой матери в автокатастрофе. Герцог, который в настоящее время женат на Меган Маркл и ожидает рождения своего первого ребенка, в последние годы признавался, что в юношеские годы он был близок к надлому, решив не думать о принцессе.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal